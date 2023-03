Oberbürgermeister Mike Josef bedankt sich bei Bahnbabo

Bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahl zum Oberbügermeister stellt Mike Josef nicht nur seine nächsten Schritte vor, sondern bedankt sich bei Unterstützern und bei Uwe Becker für den fairen Wahlkampf. Sein ganz besonderer Dank gilt dabei dem Bahnbabo Peter Wirth.

Am Montagvormittag hat Frankfurts neuer Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) zu einer Pressekonferenz in die Agentur des städtischen Wandels eingeladen, um seine nächsten Schritte zu verkünden und sich bei allen Beteiligten zu bedanken. Sein Dank galt unter anderem auch seinem Gegner Uwe Becker (CDU) – „für den fairen Wahlkampf“, wie Josef betont.



Dem neuen OB der Stadt sei es wichtig, sich weiterhin in die Augen schauen zu können, denn bei den großen Entscheidungen, die für die Stadt getroffen werden sollen, wolle man auch auf die Oppositionsfraktion zukünftig zugehen. Dazu zählt etwa die Entscheidung über die Zukunft der Städtischen Bühnen.



Die besondere Gabe des Bahnbabos



Mike Josef hat sich zudem nicht nur bei seinen Koalitionspartnern bedankt, sondern auch bei Peter Wirth, besser bekannt als Bahnbabo. Dieser habe ihn bei der Stichwahl unterstützt, nachdem er im ersten Wahlgang selbst als OB-Kandidat aufgestellt war. Laut Josef hat der Bahnbabo eine besondere Gabe, denn er sei jemand, der insbesondere die jungen Leute anspricht und ihr Interesse an Politik weckt. Aus diesem Grund will Josef dafür sorgen, dass der Bahnbabo längerfristig auf dem politischen Bildschirm bleibt. „Wir werden uns zusammensetzen und überlegen, wie wir ihn zukünftig weiterhin einbringen können“, so Josef.



Mike Josef will nicht nur „in seinem eigenen Saft“ schmoren



„Ich will der Oberbürgermeister aller Frankfurterinnen und Frankfurter werden“, sagt Mike Josef. Im Zuge dessen betont er, dass er es ohne die überparteiliche Unterstützung nicht geschafft hätte und zukünftig auch auf eine Stadtgestaltung setzt, die zum einen amtsübergreifend ist und zum anderen über die Grenzen seiner eigenen Partei hinausgeht. „Wer nur in seinem eigenen Saft schmort, kann sich nicht weiterentwickeln“, sagt der Oberbürgermeister.



Er verkündete zunächst, dass er das Stadtmarketing in die Hände der Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) übergeben werde. Das Amt für Internationale Angelegenheiten übertrage er auf Eileen O’Sullivan (Volt). Zudem soll eine zeitnahe Entscheidung für die Neubesetzung seiner ehemaligen Position als Planungsdezernent erfolgen, da hier „Kontinuität“ erforderlich sei. Diese Entscheidung soll eine fachliche werden. Seine Position als Sportdezernent werde er weiterhin besetzen.



Ein Besuch beim Offenbacher Oberbürgermeister



Zu Mike Josefs nächsten Schritten als neuer Oberbürgermeister gehöre außerdem, auch Gespräche mit der Wirtschaft zu suchen, denn diese sei das „Rückgrat der Stadt“. Er will eine gute und gesunde Wirtschaft mit Entwicklungspotenzial für die Stadt. Außerdem wolle er auch das Gespräch mit der Region suchen und zunächst den Oberbürgermeister von Offenbach, Felix Schwenke (SPD), besuchen. „Kultur, Sport und die Frage der Energiewende sind nämlich nur gemeinsam zu meistern“, sagt er zu diesem Vorhaben.



Darüber hinaus wolle er zukünftig Maßnahmen und Entscheidungen treffen, die die Stadt sauberer und sicherer machen sollen, damit „alle sich wohlfühlen“. Was die Themen rund um die Entwicklung der Städtischen Bühnen, die Zweckentfremdung von Leerstand oder auch den Zuschlag für Erzieherinnen und Erzieher angeht, wolle er zudem das Gespräch zum Land Hessen suchen.