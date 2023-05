„'Weiße' wollen oft bestimmen, was Rassismus ist und was nicht“

Die Migrations-Konferenz an der Goethe-Uni wird immer noch debattiert. Denn eigentlich sollte Ethnologie dafür stehen, nicht so zu vereinfachen, wie es bei Susanne Schröter der Fall war. Sagt der Ethnologe Martin Sökefeld.

Ethnologie soll Komplexität sichtbar machen - das leistet Susanne Schröter nicht





Rassismus-Erfahrungen werden in Deutschland häufig nicht ernst genommen

Wissenschaftsfreiheit ist kein Freibrief



Das ist die klassische Rhetorik des Populismus

Wir sind der Ansicht, dass eine Tagung, die behauptet, wissenschaftlich zu sein – und das „Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam“ nimmt ja für sich in Anspruch, eine wissenschaftliche Einrichtung zu sein – kein Forum für undifferenzierte und diskriminierende Äußerungen sein darf. Von ihrer Ausbildung her ist Susanne Schröter Ethnologin und sie hat eine Professur am Institut für Ethnologie der Universität Frankfurt. Ethnologie bzw. Sozial- und Kulturanthropologie steht als Wissenschaft aber dafür, gerade nicht zu vereinfachen, sondern Komplexität sichtbar und verständlich zu machen und immer auch den eigenen Blickwinkel kritisch zu reflektieren. Das war bei dieser Tagung , und auch bei früheren Veranstaltungen, die von Frau Schröter organisiert wurden, eindeutig nicht der Fall. Und damit möchten wir weder als Fach noch als Fachgesellschaft identifiziert werden.Nein, sicher nicht. Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft Manuel Ostermann, beispielsweise, der bei der Veranstaltung als Redner auftrat, ist wohl nicht für seine differenzierten Äußerungen bekannt.Ich denke, man sollte den Nazi-Vorwurf nicht inflationär verwenden. Ein wichtiger Unterschied zwischen beiden Begriffen ist aber natürlich, dass sich „Nazi“ auf politische Einstellungen und Handlungsweisen bezieht, die man ändern könnte, wohingegen das N-Wort eben eine rassistische Zuschreibung und Beleidigung ist. Die Begriffe kommen aus völlig unterschiedlichen Kontexten und können nicht gegeneinander aufgerechnet werden.Ich verstehe das so, dass zum Beispiel Rassismus-Erfahrungen in Deutschland sehr häufig nicht ernst genommen, sondern eher wegdefiniert werden. „Weiße“ nehmen oft in Anspruch, zu bestimmen, was Rassismus ist und was nicht. Die Polizei als Institution negiert zum Beispiel fast durchgängig die Praxis des racial profiling. Damit werden rassifizierte Menschen weiter marginalisiert und eben nicht ernst genommen.Ich denke, es ist heute Konsens, dass Wissenschaft an ethische Prinzipien gebunden sein muss. Insofern ist Wissenschaftsfreiheit kein Freibrief, der alles erlauben würde, etwa auch diskriminierende und rassistische Positionen im Namen der Wissenschaft. Nekropolitik ist ein Begriff, der vom kamerunischen Historiker und Intellektuellen Achille Mbembe geprägt wurde. Damit ist eine Politik gemeint, die in Kauf nimmt, dass Menschen durch sie sterben; eine Politik, die letztlich entscheidet, dass manche Menschen leben können und andere sterben müssen.Ein Beispiel dafür ist die europäische Grenzpolitik, die in Kauf nimmt, dass Schutzsuchende im Mittelmeer ertrinken. Die Veranstaltungen von Frau Schröter bieten in der Regel eine Bühne für gesellschaftlich dominante Positionen, die aber rhetorisch so auftreten, als würden sie endlich aussprechen, was angesichts einer angeblichen „linken Hegemonie“ nicht mehr gesagt werden darf. Das ist die klassische Rhetorik des Populismus. Im Fall der Migrationspolitik stärkt das letztlich die Position, die eigenen Privilegien als selbstverständlich in Anspruch zu nehmen und zu verteidigen. Zumindest indirekt werden damit etwa Gewalt und unterlassene Hilfeleistungen an den europäischen Außengrenzen legitimiert. Da kann man schon eine Verbindung zu Nekropolitik ziehen.„Aufarbeitung“ im positiven Sinn müsste eine kritische Selbstreflexion einschließen. Susanne Schröter distanziert sich zwar von Boris Palmers verbalen Entgleisungen im Rahmen der Tagung, aber darüber hinaus müsste sie sich fragen, ob die Zielrichtung der Veranstaltung diskriminierenden und rassistischen Äußerungen und Positionen nicht gerade Vorschub leistet.Zur Person_____________________________________________________________Prof. Dr. Martin Sökefeld ist Ethnologe mit einem Lehrstuhl an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Politik, „Natur“katastrophen, Identitätstheorie, Flucht, Migration, Diaspora sowie Transnationalismus und Islam.