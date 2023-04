„Palmer, Mansour und Ostermann sind mit teils rassistischen Aussagen aufgefallen“

An der Goethe-Uni findet ein Migrationskongress statt. In der Kritik steht das Podium: Eingeladen sind u.a. Boris Palmer und Manuel Ostermann. Juristin Başay-Yıldız hat mit dem JOURNAL über die Veranstaltung und institutionellen Rassismus gesprochen.