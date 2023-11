Am Freitag ist der bundesweite Aktionstag gegen Kinderarmut und Ausgrenzung. Die Arche veranstaltet aus diesem Anlass deutschlandweit Aktionen, um auf das Thema Kinderarmut aufmerksam zu machen.

„Die Bekämpfung von Kinderarmut gehört nicht auf die lange Bank“

Die Arche plant bundesweites Programm zum Aktionstag

Am Freitag, 24. November, findet zum dritten Mal der bundesweite „Aktionstag gegen Kinderarmut und Ausgrenzung“ statt. „Millionen von Kindern sind in Deutschland von Armut und Ausgrenzung betroffen“, heißt es in einer Pressemitteilung des christlichen Kinder- und Jugendwerks „Die Arche“. Die allgegenwärtige Inflation samt steigender Energie- und Lebensmittelkosten, aber auch die psychischen Auswirkungen der Coronapandemie brächten Kinder und Jugendliche in eine bedrohliche Lebenslage Aus diesem Anlass wolle Die Arche den diesjährigen Aktionstag nutzen, um mehr Rechte und Unterstützung für Kinder einzufordern. Unter anderem: die Einführung einer Kindergrundsicherung, ein umfassender Kinderschutz, die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz, Chancengleichheit durch Bildung unabhängig vom Einkommen der Eltern sowie ein bundesweit einheitliches Schulsystem, das sich an den Bedürfnissen des Kindes orientiert.Unter dem Motto „Die Bekämpfung von Kinderarmut gehört nicht auf die lange Bank“ verleiht die Arche am Aktionstag ein „symbolisches Bilder der Kinderrechte“ an die politischen Vertreterinnen und Vertreter in den Staatskanzleien der Länder. In den Landeshauptstädten Potsdam, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Wiesbaden, Hannover, Mainz und Saarbrücken findet dort zusätzlich jeweils ein Empfang zum Austausch statt.Auch in den über 30 Standorten der Arche werden am Freitag deutschlandweit Aktionen organisiert, um auf das Thema Kinderarmut aufmerksam zu machen, beispielsweise mit kreativen Angeboten an Schulen und kleineren Demonstrationen. In Frankfurt-Griesheim findet um 15 Uhr ein Sportevent für die Kinder und Jugendlichen der Arche statt, bei dem sie Fußball und Basketball spielen und an einem kleinen Wettbewerb teilnehmen können.„Worte wie Rechte, ein Zuhause, eine Familie, Vorbilder, Liebe, Freunde, Bildung, Schutz, Fürsorge und Teilhabe haben ein so erhebliches Ausmaß auf das Leben der Kinder, dass wir sicherstellen müssen, dass diese nicht nur Worte bleiben, sondern tatsächlicher Bestandteil im Leben eines jeden Kindes sind“, teilt Die Arche mit.