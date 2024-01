Cum-Ex-Skandal: Top-Anwalt zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht Frankfurt verurteilt einen ehemaligen Steueranwalt der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer zu einer Haftstrafe. Damit wurde erstmals der Anwalt einer Großkanzlei wegen des Cum-Ex-Skandals belangt.