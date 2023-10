Jabarine und Mendel: Hamas und Palästinenser nicht in einen Topf werfen

Demos in Frankfurt

Tausende auf Pro-Israel-Demo

Am Samstag fanden in der Frankfurter Innenstadt mehrere Demonstrationen statt. Die pro-palästinensische Versammlung an der Alten Oper war vom Verwaltungsgerichtshof Kassel verboten worden. Tausende versammelten sich für Israel.

Text: ktho / Foto: Uwe Becker, Mike Josef gemeinsam mit dem US-Generalkonsul Norman Thatcher Scharpf auf der Straße für Israel (Bernd Kammerer)