Neue Verhandlungen zwischen Kollektiv und Eigentümer des Berger Kinos

Ein neues Nutzungskonzept wurde vom Besetzer-Kollektiv vorgelegt. Aktuell wird die Nutzung von den Eigentümern des Berger Kinos geduldet, eine abschließende Einigung gibt es weiterhin nicht.

Erste Verhandlung nach Besetzung des Berger Kinos

Die nicht-kommerzielle Nutzung des Berger Kinos steht für das Kollektiv im Zentrum

Alle Beteiligten scheinen Interesse an einer kulturellen Nutzung des Berger Kinos zu haben

Das Kollektiv sammelt Unterschriften und erfährt viel Zuspruch

Am Mittwoch, den 3. April, haben sich das Besetzer-Kollektiv und der Miteigentümer Adolf Steib zu einer weiteren Verhandlungsrunde getroffen, bei der auch ein überarbeitetes Nutzungskonzept seitens des Kollektivs vorgelegt wurde. Das neue Konzept ist für die Öffentlichkeit auf der neuen Webseite zugänglich, denn „alle sollen sich ein uneingeschränktes Bild des Vorhabens machen können“, wie das Kollektiv ausführt.Das neue Nutzungskonzept entstand in „enger Zusammenarbeit mit Personen und Institutionen aus der Film- und Kinobranche“. Die Gebrüder Steib als Eigentümer des Berger Kinos wollen laut Kollektiv nun ihr Angebot überdenken: „Das Ergebnis dieser Verhandlungsrunde war, dass die Besetzer*innen zunächst weiterhin als Betreiber*innen des Berger Kino geduldet sind und in den nächsten Verhandlungen weitere Schritte beschließen werden.“Am Donnerstag, 14. März, gab es Verhandlungen zwischen dem Kollektiv „Besetztes Berger Kino“ und dem Eigentümer des Berger Kinos, Adolf Steib. Eine kommerzielle Nutzung wird durch das Kollektiv abgelehnt, dennoch möchte es die Besetzung schnellstmöglich in eine legale Form bringen. Gefordert wird demokratisches Mitspracherecht und der Einbezug der Zivilgesellschaft: sowohl bei der Auswahl der gezeigten Filme als auch bei anderen kulturellen Veranstaltungen, wie Varieté, Theater, Drag Shows, Diskussionsveranstaltungen und Vorträge.Für einen regulären Betrieb könne laut Kollektiv ein Vertrag mit einem bereits bestehenden Verein abgeschlossen werden. Alternativ könne ein neuer Verein mit eigener Satzung gegründet werden. Als Vorbild dient das Filmforum Höchst.Das Finanzkonzept des Kollektivs sieht neben städtischen Fördermitteln auch Fördermitgliedschaften von Privatpersonen und Spendern vor. In der Pressemitteilung vom 15. März heißt es, „dass das Kino weiterhin unkommerziell genutzt werden muss“. Andernfalls würde soziale Ungleichheit gestärkt und ein milieuübergreifender Austausch verhindert: „Die Besetzer:innen wollen nicht, dass das Berger Kino durch Aufwertung zur Gentrifizierung im Stadtteil beiträgt, sondern stattdessen die kulturelle Vielfalt im Viertel stärkt.“Die Verhandlungen seien laut Kollektiv positiv verlaufen, auch wenn es noch keine Rückmeldung zum vorgelegten Konzept gegeben habe. Es wird davon gesprochen, dass „alle Beteiligten“ ein „großes Interesse an der kulturellen Nutzung des Berger Kinos“ haben. Das Konzept zur Nutzung und Finanzierung möchte das Kollektiv überarbeiten und in den folgenden Tagen der Öffentlichkeit zugänglich machen.Grundsätzlich notwendig sei die Einsicht von Politik und Gesellschaft, „dass nicht-kommerzieller kultureller Raum in Frankfurt dringend notwendig ist und gefördert werden muss“. Somit dürfe Kultur nicht aufgrund möglichen finanziellen Gewinns bewertet werden: Viel mehr dienten nicht-kommerzielle Räume dem Dialog und Begegnungen und seien gerade in Zeiten sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit von großer Bedeutung.Mehr als 1000 Unterschriften konnte das Kollektiv in wenigen Tagen sammeln. Dazu liegt am Eingang des Kinos eine Petition aus. Das Kollektiv berichtet von einem hohen Andrang und vielen Hilfsangeboten, fühlt sich davon bestärkt und ist sich sicher, dass die Art der Nutzung von vielen gewünscht wird. Das kann man bei einem Ortsbesuch erleben. Viele Menschen sind neugierig, fragen nach und bekunden ihre Solidarität mit dem Kollektiv.