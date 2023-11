Baudezernentin zieht Anzeige zurück – FDP und CDU kritisieren Besetzung

Wohnungspolitik Frankfurt

Hausbesetzung in Bockenheim: „Fünf Jahre sinnloser Leerstand“

In Frankfurt-Bockenheim besetzen Aktivistinnen ein Haus in der Jordanstraße. Damit wollen sie auf die prekäre Wohnsituation in Frankfurt aufmerksam machen und einen sozialen Raum schaffen. Die Linke solidarisiert sich.

Text: Katja Thorwarth / Foto: Bernd Kammerer