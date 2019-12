Unbekannte Person fährt Kind an und begeht Fahrerflucht

Vergangenen Freitag, den 13. Dezember kam es zu einem Autounfall in Frankfurt Höchst, bei dem ein Kind beim Überqueren eines Zebrastreifens angefahren wurde. Der oder die Fahrer*in begann Fahrerflucht, die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen.

Am vergangenen Freitagmorgen, den 13. Dezember hat eine bisher unbekannte Person ein 11-jähriges Mädchen in Höchst angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Das Mädchen wollte gegen 8.30 Uhr den Zebrastreifen auf Höhe der Luciusstraße 2 überqueren, als ein Fahrzeug sich in Fahrtrichtung Leunastraße näherte. Der oder die Fahrer*in hielt zunächst an, sodass das Mädchen ihr Fahrrad über die Straße schieben konnte. Doch noch während sie sich auf dem Zebrastreifen befand, fuhr das Fahrzeug wieder an und erfasste die 11-Jährige. Der oder die Fahrer*in setzte die Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Das Mädchen wurde leicht verletzt.



„Für ein vorsätzlich oder gar absichtlich verfrühtes Anfahren liegen derzeit keine konkreten Anhaltspunkte vor", teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Sie sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um weitere Erkenntnisse zum Tathergang zu erlangen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen BMW aus dem Main-Taunus-Kreis (MTK) handeln. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069/755-11700 an das 17. Polizeirevier zu wenden.