Passagierrekord trotz sinkender Zahlen

Ein neuer Rekord: Noch nie haben so viele Menschen wie im vergangenen Jahr den Frankfurter Flughafen genutzt. Doch trotz steigender Passagierzahlen, lässt sich auch ein schwächeres Wachstum erkennen.

Mit mehr als 70, 5 Millionen Fluggästen hat der Flughafen Frankfurt im vergangenen Jahr erstmals die 70-Millionen-Marke geknackt. Dies entspricht einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Jedoch zeigte sich vor allem in den letzten Monaten ein anderer Trend: Nach einer positiven Entwicklung in der ersten Jahreshälfte (plus 3,0 Prozent) stagnierte das Passagieraufkommen im zweiten Halbjahr weitgehend (plus 0,2 Prozent). In den Monaten November und Dezember waren die Passagierzahlen erstmals seit November 2016 rückläufig. Insbesondere auf die Inlands- und Europaflüge gehe die vergleichsweise schwächere Entwicklung der Passagierzahlen zurück. Der Interkontinentalverkehr hingegen legte um 3,4 Prozent zu.



Grund sei nicht die Klimadebatte, sondern „die Angebotsreduzierungen der Fluggesellschaften im Winterflugplan“, wie Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, erklärte. Nach einer langen und außergewöhnlich starken Wachstumsphase sei nun zu spüren, dass sich die Luftfahrtbranche in einer Phase der Konsolidierung befinde, so Schulte. Die konjunkturellen sowie geopolitischen Unsicherheiten seien weiter gestiegen, „und einseitige nationale Maßnahmen wie die Erhöhung der Luftverkehrssteuer belasten die deutsche Luftfahrtbranche im Jahr 2020 zusätzlich."