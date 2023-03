Am 21. März ist Welt-Down-Syndrom-Tag. Das hessische Comedyduo Badesalz mit Gerd Knebel und Henni Nachtsheim hat eigens zu diesem Datum ein Video mit der jungen Schauspielerin Livia Jarnagin produziert.

Zum Welt-Down-Syndrom-Tag, der seit 2006 alljährlich am 21. März stattfindet, hat sich das Comedyduo Badesalz mit der jungen Schauspielerin Livia Jarnagin aus Okriftel zusammengetan, um ein Statement für Vielfalt abzugeben und dafür, dass Menschen mit Down-Syndrom besser in unsere Gesellschaft integriert werden. Livia Jarnagin, 19 Jahre alt, beschäftigt sich seit ihrer Kindheit mit Musik und Tanz, und spielt nunmehr seit acht Jahren bei mehreren Theaterprojekten des Jungen Schauspiels Frankfurt mit. Gerd Knebel und Henni Nachtsheim lernten Livia im vergangenen Jahr kennen und waren schnell von ihrem offenen Wesen und ihrem Talent beeindruckt.Knebel lud Livia spontan ein, bei einem seiner Musik-Videos mitzuspielen. Daraus entwickelte Badesalz die Idee für einem Beitrag zum Welt-Down-Syndrom-Tag. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Journalisten und Filmemacher Jochen Hasmanis realisierten sie einen Kurzfilm. Ein älteres Ehepaar (Edith und Franz), verkörpert von – wen wundert es – Henni und Gerd, trifft auf Livia und stellen fest: Die Tochter der neuen Nachbarn „sieht irgendwie anders aus.“ Sie hört ihren Dialog und nimmt sich der beiden Ahnungslosen an und erklärt ihnen, was sie alles kann.Das Video können Sie hier sehen.