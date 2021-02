Auf Wolke Sieben durch Frankfurt

Es muss nicht Paris oder Venedig sein – auch Frankfurt hat seine romantischen Seiten: Passend zum Valentinstag können Paare am Sonntag bei einer virtuellen Stadtführung viele Geschichten über die Liebe im alten Frankfurt erfahren.

Am kommenden Sonntag, dem 14. Februar, ist Valentinstag. Doch statt dem Kurztrip nach Paris oder dem romantischen Dinner beim Lieblingsitaliener. müssen Paare in diesem Jahr pandemiebedingt umdenken. In Frankfurt gibt es jedoch einige Möglichkeiten, die Paris, Venedig und Co. schnell vergessen machen.„Euer getreue im Herzen – so lang ich leb“, so endet der älteste in Frankfurt noch erhaltene Liebesbrief aus dem Jahr 1598. Welche Geschichte dahinter steckt, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer virtuellen Online-Führung der Frankfurter Stadtevents. Gemeinsam mit Silke Wustmann geht es auf eine Reise ins alte Frankfurt. Dabei erzählt sie die romantischen, teils tragischen Geschichten über die Liebe, die sich an den verschiedenen Orten der Stadt abgespielt haben.Die Führung beginnt am Sonntag um 15 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Wer möchte, kann zusätzlich das Buch „Frankfurter Liebespaare“ mitbestellen. Und danach bleibt noch genügend Zeit, um gemeinsam den Abend kulinarisch auszuklingen zu lassen. Zwar nicht außer Haus, aber dafür bieten viele Restaurants sogenannte Valentinsboxen an . Das Menü vom Lieblingsrestaurant kann dann einfach zu Hause zubereitet werden.