Gallus Theater zeigt türkische Stücke

Zum achten Mal soll ab Donnerstag das Türkische Theater Festival stattfinden. Dabei sind im Gallus Theater verschiedene Inszenierungen geplant, die den deutsch-türkischen Austausch auf künstlerischer Ebene anregen sollen.

Vom 2. bis 8. Juni findet zum achten Mal das Türkische Theater Festival Frankfurt statt. Aus diesem Anlass zeigt der Veranstalter „Tiyatro Frankfurt“ im Gallus Theater verschiedene türkische Theaterstücke mit deutschen Übertiteln gezeigt. Darüber hinaus sollen interaktive Podiumsdiskussionen, Künstlergespräche und Workshops für theaterinteressierte Kinder stattfinden. Geleitet werden die Workshops von Schauspielerinnen und Schauspielern aus der Türkei.Sechs Stücke sind auf der Bühne des Gallus Theaters geplant: Den Auftakt macht am Freitag um 19 Uhr das Stück „Du bist schöner als Istanbul - Sen Istanbul’dan daha güzelsin“. Am Samstag zur selben Uhrzeit geht es weiter mit dem Stück „Gift - Zehir“ , in dem es um ein ehemaliges Liebespaar geht, das sich nach Jahren wieder begegnet und alte Narben aufreißt. Am Sonntag um 19 Uhr wird das restlos ausverkaufte Stück „Shirley Valentine“ gezeigt. Am Montag um 12 Uhr wird das Stück „Zu alten Zeiten der Welt - dünyanin eski zamanlarinda“ gezeigt, das auch Kinder ab vier Jahren besuchen können; um 19 Uhr steht dann das Stück „Gut Böse Hässlich - Iyi kötü Çirkin“ auf dem Programm. Den Abschluss des Festivals bildet das Stück „Heute in einem Jahr - Seneye Bugün“, das am Dienstag, den 7. Juni um 19 Uhr, zu sehen sein soll. Darin geht es um zwei Menschen, die zunächst eine Affäre führen, aber allmählich eine tiefe und vertraute Beziehung zueinander entwickeln.Ziel des Festivals und der Theaterarbeit ist es laut Tiyatro Frankfurt, die multikulturelle Zusammenarbeit in der Gesellschaft zu fördern und den deutsch-türkischen Austausch auf künstlerischer Ebene anzuregen. Das diesjährige Programm findet unter der Leitung von Kamil Kellecioglu statt. Gefördert wird das Festival unter anderem vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, dem türkischen Kulturministerium und der Organisation YTB, die sich um im Ausland lebende Türkinnen und Türken kümmert. Zudem wird das Theaterfestival vom Türkischen Generalkonsulat Frankfurt, Turkish Airlines und dem Gallus Theater unterstützt.