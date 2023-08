Menschen im öffentlichen Raum zum Tanzen bringen

Bei ihrem Auftritt beim „Sommer am Main“ brachten Florian Wäldele und Florian Dreßler die Zuhörenden zum Tanzen. Am 1. September spielen The OhOhOhs zwei weitere Konzerte mit ihrem Mobilen Musikpavillon. Unterstützung bekommen Sie von DJ Dan Bay.