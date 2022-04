Im entspannten Grün

Schon 2021 gab es im zweiten Corona-Sommer den „Summer In The City“ mit einem vollen Programm. Auch dieses Jahr lädt der Mousonturm zu sechs Veranstaltungen zwischen dem 19. Juli und dem 23. August wieder in den Palmengarten ein.

Not macht erfinderisch. Weil Indoor-Konzerte keine Option waren, wurden im vergangenen Jahr kurzerhand eine Reihe neuer Open-Air-Locations ins Leben gerufen, wie etwa die „Sommerwiese“ an der Jahrhunderthalle. Natürlich wurden auch die angestammten Plätze zwischen Hanau (Amphitheater) und Mainz (Zitadelle) bespielt und in Frankfurt wie gewohnt unter anderen die „Sommerwerft“ und der Palmengarten. Das Halbrund vorm Musikpavillon ist einer der schönsten Orte, an denen Kultur im Freien angeboten wird. Der „Jazz im Palmengarten“ ist hier seit 1959 zu Hause, die „Kammeroper“ begrüßt ebenda ihre Fans und der Mousonturm bringt seinen „Summer In The City“ auf die Bühne inmitten des entspannten Grüns des Palmengartens.Im Angebot hat das Künstlerhaus neben Singer/Songwritern und Singer/Songwriterinnen „aktuelle Musik an der Schnittstelle von Folk, Jazz und Avantgarde“ und bietet in diesem Jahr am 9. August das erste Mal eine Lesung für Krimifans an, wenn Wolf Haas seine neue Veröffentlichung „Müll“ vorstellt. Die Reihe wird in diesem Jahr am 19. Juli von Rufus Wainwright (Foto) eröffnet. Sein aktuelles Album „Unfollow The Rules“ wurde für den Grammy und den Juno nominiert. Eine Woche später kommt Top-Schlagzeuger Manu Katché (Sting, Peter Gabriel) in den Park und am 2. August Mogli mit ihrem neuen Album „Ravage“. Weiterhin stehen Ry X (16. August) und Tank And The Bangas (23. August) auf dem Programm. Alle Infos finden Sie auf der Website des Mousonturm