Vorläufig doch kein Abriss

Das Landesdenkmalamt Hessen hat Teile der Städtischen Bühnen unter Denkmalschutz gestellt. Der bereits beschlossene Abriss und damit eine endgültige Entscheidung zur Zukunft der Bühnen rücken dadurch weiter in die Ferne.

Deutete zu Beginn des Jahres noch alles darauf hin, dass es in Sachen Städtische Bühnen bald vorwärts gehen könnte, scheinen nun wieder alle Karten neu gemischt zu werden. Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen hat das Foyer des Hauses unter Denkmalschutz gestellt ( zuerst berichtete die FAZ ). Der im Januar von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Abriss stößt damit auf unerwartete Widerstände.„Mit seiner urbanen, transparenten Fassade steht das Foyer für das neue, demokratische Selbstverständnis Westdeutschlands nach 1945. Es wurde als besondere Form eines öffentlichen Raums wahrgenommen und entsprechend genutzt,“ heißt es vonseiten des Landesdenkmalamts. Die räumliche Eindeutigkeit der Foyerfassade am Willy-Brandt-Platz als Straßenraumbegrenzung wie als Fluchtpunkt aus Richtung Gallus-Anlage belege die städtebauliche Bedeutung dieser baulichen Anlage. Damit erfülle das Foyer die Voraussetzungen eines Kulturdenkmals aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen und an seinem Erhalt bestehe ein öffentliches Interesse. Man freue sich darauf, „im konstruktiven Miteinander Chancen und Möglichkeiten der Erhaltung und Integration der denkmalwertenElemente zu erörtern und gemeinsam weitere Schritte zu entwickeln.“Die Prüfung des Denkmalwerts geschah auf Initiative einer im März gestarteten Petition zum Erhalt des Gebäudes am Willy-Brandt-Platz. Die Städtischen Bühnen stünden wie kein anderes Gebäude in Frankfurt für die Nachkriegsära, der Bau habe in Frankfurt Stadtgeschichte geschrieben und Identität gestiftet, begründeten die Initiatoren ihr Anliegen. „Der Abriss lässt die Geschichte dahinter in Vergessenheit geraten, die Nachkriegszeit wird verdrängt, ganze Epochen unsichtbar gemacht“, so Philipp Oswalt, Professor für Architekturtheorie und Entwerfen der Universität Kassel und Mitunterzeichner. Gefordert wurde unter anderem „eine bauhistorisch-denkmalpflegerische Dokumentation und Analyse der bestehenden Doppelanlage von ABB Architekten (Otto Apel, Hannsgeorg Beckert, Gilbert Becker) von 1963“, die „denkmalpflegerische Unterschutzstellung des Wolkenfoyers und der anderen schützenswerten Gebäudeteile“ sowie der „Erhalt und Restaurierung des Wolkenfoyers“. Über 5300 Personen haben die Petition zwischenzeitlich unterzeichnet.Der Abriss der Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz war beschlossen worden, nachdem die Prüfung durch die Stabsstelle unter Leitung von Michael Guntersdorf ergeben hatte, dass eine Sanierung nicht, wie ursprünglich gehofft, deutlich günstiger als ein Neubau ausfallen würde, sondern im Gegenteil ausgesprochen hohe Gesamtkosten verursachen würde. Die Entscheidung, wo nach Abriss neu gebaut werden sollte und ob beide Sparten unter einem Dach verbleiben würden, stand allerdings noch aus.