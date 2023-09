Oper Frankfurt: Auftakt für Thomas Guggeis

Mit Beginn der neuen Spielzeit an der Oper Frankfurt startet auch die Amtszeit von Thomas Guggeis. Der neue Generalmusikdirektor wird am Sonntag sein Antrittskonzert geben.

Thomas Guggeis ist ab der nun gestarteten Spielzeit 2023/24 neuer Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt. Mit diesem Amt leitet er traditionell auch die Museumskonzerte. Dem Publikum stellt er sich in seinem Antrittskonzert, dem ersten offiziellen Museumskonzert, am Sonntag, den 17. September in der Alten Oper vor.Thomas Guggeis ist mit 29 Jahren einer der jüngsten Dirigenten, die in Frankfurt je wirkten. Er ist ein Multitalent, spielt Klavier auf Konzertniveau und kann überdies noch damit aufwarten, nicht nur in Sachen Musik ein Alleskönner zu sein, sondern auch noch in Naturwissenschaften zu überzeugen – nämlich der Quantenphysik. Bisher war der aus Bayern stammende Guggeis Staatskapellmeister an der Staatsoper Berlin.In seinem Antrittskonzert dirigiert er gleich als erstes eine Uraufführung, nämlich „Studio di ombre“ der 1963 geborenen Lucia Ronchetti. Danach geht es mit den nächtlichen Schatten weiter, es folgt Mozarts Kleine Nachtmusik. Nach der Pause ist das Opern- und Museumsorchester unter seiner Leitung mit Gustav Mahlers siebenter Sinfonie Nr. 7 „Lied der Nacht“ zu hören. Trotz des Programms ist nicht zu erwarten, dass ein Schatten auf seine Zeit in Frankfurt je fallen sollte.