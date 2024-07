Die Faszination des „Klicks“

Die Leica Galerie Frankfurt präsentiert Fotografien der thailändischen Prinzessin Sirivannavari Nariratana Rajakanya. Die Besucher erwartet ein vielseitiges Werk.

Leica Galerie Frankfurt: Inhalte statt schöner Schein

Leica Galerie Frankfurt: von Kairo über Venedig bis Sampanbok

Modefotografien in der Leica Galerie Frankfurt

Info

Die Foto-Ausstellung „Journey through the Lens“ ist noch bis zum 17. August in der Leica Galerie Frankfurt, Großer Hirschgraben, jeweils zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Am Donnerstagabend (27. Juni) ging es ganz royal zu in der Frankfurter Leica Galerie. Anlässlich der Eröffnung ihrer Fotoausstellung war die thailändische Prinzessin Sirivannavari Nariratana Rajakanya zu Besuch. Unter den handverlesenen Teilnehmern befanden sich allein sieben thailändische Botschafter, die der Prinzessin Respekt zollten.Da die Prinzessin auch erfolgreiche Dressurreiterin ist, zählten zudem hochkarätige Repräsentanten des Pferdesports zu den Gästen. Gezeigt werden Farb- und Schwarzaufnahmen, die persönliche Reiseeindrücke und Modeaufnahmen thematisieren. Karin Rehn-Kaufmann, Art Director & Chief Representative Leica Galleries, führte in einem Interview mit der Prinzessin in deren fotografisches Oeuvre ein.Unaufgeregt, konzentriert und elegant, in einem schwarzen Nadelstreifen-Anzug gekleidet, so präsentierte sich die attraktive Royal. Weniger Ascot, mehr Business. Gleich fällt auf, ihr geht es nicht um den schönen Schein, es geht um Inhalte. Dabei hat die königliche Dame durchaus ein Herz für Poesie. Das Wesentliche und die Strahlkraft eines Moments festhalten, so flüchtig er auch sein mag, das zeichnet ihre Landschafts-Fotografien aus.Sie spricht von der Faszination des „Klicks“, wenn ein Bild perfekt ist. Ihre Leica-Kameras wurden zu treuen Reisebegleitern. Jede besitze ihrer Meinung nach einen anderen Charakter und ganz so, wie es die Situation erfordere, wähle sie die jeweils passende Kamera aus.Gern geht der Betrachter mit der Prinzessin auf die Bildreise, die nach Ägypten, den Nil entlang nach Kairo führt, Venedig ebenso wie die malerischen Landschaften Thailands bis hin zu den Inseln Sampanbok und Ubon Ratchathani zelebriert. Licht und Schatten gehen in poetischen Dialog und man spürt die Faszination und die Hingabe an das Gesehene. Dabei geht es nicht um Dokumentarisches, ihre Reiseaufnahmen sind keine Postkartenmotive.Oft wählt sie Ausschnitte wie etwa Tempelsäulen und fokussiert die Struktur der Steine. Das formt die Aufnahmen zu persönlichen Statements und der Betrachter würde zu gerne erfahren, welche Geschichte, welches Erlebnis die Prinzessin damit verbindet.Ein Höhepunkt ist etwa in Kenia entstandene Farbfotografie einer majestätischen Löwin, mitten in der Landschaft, vor ihr liegt ein weiter Weg. Sie blickt den Betrachter mutig und nahezu liebevoll an, so als würde sie ihn einladen, sie auf ihrer Reise zu begleiten. Wir alle sind für kurze Zeit Bewohner des Planeten und können uns mit Respekt und Verständnis begegnen, wenn es auch nur für einen kurzen Moment ist. Das ist der Moment, in dem es Klick macht. Berührend ist zudem die Farbaufnahme eines jungen Löwen, der verspielt in der Natur sitzt, so als er würde er träumen.Darüber hinaus bespielen Modefotografien die Wände der Leica-Galerie. Die vielseitige Prinzessin kreierte ein eigenes Mode-Label, das starke und selbstbewusste Frauen feiert. Da nippen keine verspielten Modepüppchen Cocktails, mit diesen auf Figur geschneiderten Modellen kann Frau auf Safari gehen, selbst wenn es ein Club ist.