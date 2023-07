Ob im Innenhof der Skyper-Villa oder bei den Kurkonzerten in Offenbach – mit ihren Riverside Sessions will das gleichnamige Kollektiv Funk, Soul und Jazz in den öffentlichen Raum tragen. Noch im Juli stehen zwei Events an.

„Wir sind viel viel mehr als eine einfache Partyreihe“ – es ist einer der ersten Sätze, der im Gespräch mit Ecuador Indio fällt. Indio ist einer der Initiatoren der sogenannten Riverside Session – Musikevents, die in und um Frankfurt stattfinden. Natürlich, so sagt er, sei auch das Ziel, dass die Menschen Spaß und eine gute Zeit haben, doch es gehe ihm auch darum, alle Generationen anzusprechen und zu durchmischen.„Wir gestalten die Live-Musikszene in Frankfurt neu. Gerade im öffentlichen, urbanen Raum ist Live-Musik noch nicht so präsent“, erzählt Indio weiter. Vor zwei Jahren initiierte er gemeinsam mit FFM.Joe und Florian Brettschneider ein erstes Event; vergangenes Jahr folgten viele weitere. Die Riverside Sessions finden regelmäßig statt; mit dabei ist immer das Riverside Collective – die „Hausband“ des Kollektivs – dazu kommen verschiedene Musikerinnen und Musiker oder DJs. Gespielt wird eine Mischung aus Funk, Jazz, Hip-Hop, Afro, Latin und Soul. „KünstlerInnen unterschiedlichster Backgrounds treffen aufeinander und kreieren mutige Improvisationsperformances. Alles folgt seinem eigenen Flow“, so das Konzept.Das Ganze soll organisch, „aus der Community heraus“ wachsen. Der Pool an Musikerinnen und Musikern werde immer größer, hinzu kommen Kooperationen. So finden neben den Sessions regelmäßig in Kooperation mit Elaine’s World Hangover-Jams im Restaurant The Flag statt. Ende Mai waren sie Teil bei den Offenbacher Kurkonzerten und bespielten den historischen Musikpavillon im Dreieichpark.Die nächste Session findet nun am kommenden Sonntag, 23. Juli, statt. Dafür geht es in den Innenhof der Skyper-Villa an der Taunusanlage. Die Weine werden von Ebb & Flow Keg gesponsert. Dahinter steckt ein junges Unternehmen aus Frankfurt, das sich der Nachhaltigkeit verschrieben ha t und Wein in Mehrwegfässer aus Edelstahl abfüllt. Ende Juli sind sie dann bei der Open-Air-Reihe von Jazz Montez im Ostend zu Gast.