Bewerbungen für die „Sommerwerft“ gesucht

In diesem Jahr findet die „Sommerwerft“ vom 21. Juli bis 6. August auf dem Gelände der Weseler Werft statt. Für die Bühne im Beduinenzelt können sich Künstler und Künstlerinnen noch bis zum 23. April bewerben.

„Hallo ihr Menschen da draußen“, so lässig formuliert Sepp’l Niemeyer seinen „Aufruf an alle Künstler*innen aus den Darstellenden Künsten und der Musik“. Und weiter: „In diesem Jahr lädt die ,Sommerwerft’ zum 22. Mal an das östliche Mainufer nach Frankfurt ein und eröffnet vom 21. Juli bis 6. August 2023 einen Raum für Kultur, Gemeinschaft und Dialog. Hierfür wird das Areal an der Weseler Werft in einen Kulturfreiraum verwandelt, den wir mit regionalen, überregionalen und internationalen Aufführungen kreieren wollen.“Eine der Bühnen – die im gemütlichen Beduinenzelt – ist der Musik gewidmet und ein zentraler, täglicher Anlaufpunkt für „Sommerwerft“-Besucher. Dafür werden Musiker und Musikerinnen und Akustikbands gesucht. Gelärmt wird anderswo, hier soll in schöner Atmosphäre Musik ganz chillig genossen werden und das bei freiem Eintritt für eine Spende für die Aufführenden.Das Motto der diesjährigen „Sommerwerft“ ist ein internationales: „Remember The Future – performing arts creating community“. Es gilt nicht weniger, als die aktuellen globalen Entwicklungen auf ihre Zukunftsfähigkeit hin zu befragen. „Wir wollen partizipative und inklusive künstlerische Formen finden, die zu aktiver Teilhabe einladen und Begegnungen auf Augenhöhe ermöglichen“, heißt es dazu von den Veranstaltern.