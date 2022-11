MOMEM veranstaltet Gespräch über Clubkultur

Am Donnerstag widmet sich das Museum of Modern Electronic Music (MOMEM) der Wahrnehmung der Clubkultur in der Öffentlichkeit. Mit dabei ist Dimitri Hegemann als Gründer des Berliner Clubs „Tresor“. Auch aus Frankfurts Perspektive soll das Thema beleuchtet werden.