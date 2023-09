Blinddate in der Jahrhunderthalle

Ein Konzert, ohne zu wissen wer spielt: Die Musik Sneak kommt zurück in die Jahrhunderthalle und verspricht drei exklusive Acts verschiedener Genres.

Poetry-Slam-Hessenmeister Finn Holitzka moderiert den Konzertabend

Ins Kino gehen, ohne zu wissen, welcher Film läuft – die sogenannte Sneak Preview hat sich in den Lichtspielhäusern der Stadt längst fest etabliert und gehört zum Programm. Doch wenn es um ein Konzert geht, sind solche Events eher selten vertreten. Umso schöner klingt da die Nachricht aus der Jahrhunderthalle: Am 30. September kommt die Music Sneak – energized by Süwag zurück.Im Club der Location erwarten die Gäste drei exklusive Acts verschiedener Genres. Von Rap über Rock bis hin zu Elektropop – den Musikstilen seien keine Grenzen gesetzt, heißt es von den Veranstaltenden. Auch bei den Künstlerinnen und Künstlern gebe es keinerlei Einschränkungen und so sind von aufstrebenden Newcomern bis hin zu etablierten Größen der Szene alle willkommen.Durch den Abend führt Host Finn Holitzka, U20 Hessenmeister im Poetry Slam. Bei der vergangenen Ausgaben waren ebenfalls drei Acts vor Ort: So sorgte AŸA mit Pop, R'n'b und Arabic Vibes für Stimmung; Ross Learmonth, ein Rockstar aus Südafrika, war zu Gast ebenso wie Americana-Country-Girl Siiri.Eine weitere Veranstaltung ist für den 18. Dezember geplant. Bei der sogenannten „Bandpool-Edition“ in Kooperation mit der Popakademie Baden-Württemberg kommt musikalischer Nachwuchs aus dem aktuellen Coachingprogramm Bandpool auf die Bühne. Bekannte Absolventinnen und Absolventen des Programms waren bislang unter anderem Max Giesinger, Lotte oder Revolverheld.