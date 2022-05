Dieter Rams feiert 90. Geburtstag

Lesereihe

Lesungen an ungewöhnlichen Orten

Nach coronabedingter Pause kehrt die Lesereihe „Never Wash Them at more than 40 degrees they said“ in diesem Jahr mit vier Lesungen zurück. Dabei sollen erneut Orte bespielt werden, die für Literatur zwar ungewöhnlich, dafür aber stadttypisch sind.

Text: sfk / Foto: red