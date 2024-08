Unter der Stadt: Die Tiefen der Kasematten

Frankfurts verborgene Kasematten entdecken: Das Archäologische Museum bietet exklusive Führungen durch die historische Verteidigungsanlage an. Es sind noch Plätze frei.

Frankfurter Kasematten besuchen: Begrenzte Führungen und nur mit Anmeldung

Info

Alle Informationen zu den Führungen durch die Kasematten finden Sie auf der Internetseite des Archäologischen Museums.

Es geht wieder zurück in Frankfurts Untergrund , hinein in die Gänge der Kasematten. Das Archäologische Museum Frankfurt bietet zur warmen Jahreszeit und noch bis in den September hinein, Führungen durch die Gänge der ehemaligen Frankfurter Verteidigungsanlage an. Es gibt noch eine handvoll Führungen, bevor es in die Winterpause geht.Vor 15 Jahren wurde das historische Bauwerk nur durch Zufall beim Abriss eines alten Jugendzentrums entdeckt und befindet sich heute zehn Meter unter dem aktuellen Straßenniveau. Archäologen des Frankfurter Denkmalamtes legten nach dem Fund einen begehbaren Gang mit einer Länge von 40 Metern und einer Deckenhöhe von vier Metern frei. Gebaut wurde das historische Bauwerk vor fast 400 Jahren als Befestigungsanlage von Johann Wilhelm Dilich.Die Führung durch die Kasematten am morgigen Donnerstag, den 15. August übernimmt Silke Wustmann. Eine Woche später wird die Führung am 21. August von Petra Skiba geleitet. Insgesamt dauert die Führung durch die Verteidigungsanlage eine Stunde und kostet 7 Euro. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, kostet der Eintritt 5 Euro. Es wird gebeten, die Gebühr für eine Führung durch die Kasematten möglichst passend bar bereitzuhalten.Die Touren durch die Kasematten finden immer mittwochs und donnerstags statt. Der Zugang an sich ist nicht barrierefrei, auch sanitäre Anlagen sind nicht vorhanden. Um auch sicher einen Platz zu erhalten, ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Entweder können Interessierte telefonisch von Mittwoch bis Freitag von 9 bis 15 Uhr unter 069/212-39344 oder per E-Mail an fuehrungen.archaeologie@stadt-frankfurt.de sich anmelden.