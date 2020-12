24 Stunden Comedy

24 Stunden, 50 Acts: Der Hessische Rundfunk veranstaltet am kommenden Wochenende einen Comedy-Marathon, der 24 Stunden live gestreamt wird. Auftreten werden unter anderem Künstler:innen wie Olaf Schubert, Mundstuhl oder Idil Baydar.

Jede halbe Stunde ein neuer Künstler oder eine neue Künstlerin und das einen ganzen Tag lang. Derveranstaltet am kommenden Wochenende einen Comedy-Marathon, der 24 Stunden lang live gestreamt wird. Mit 50 verschiedenen Acts sollen alle Genres der Humorszene, von Stand-up und Musik-Comedy über Satire und Kabarett, abgeholt werden.Moderieren werden das Ganze die Zwillingsbrüder Benjamin und Dennis Wolter, bekannt aus der funk-Produktion „World Wide Wohnzimmer“, die 2020 mit dem Deutschen Comedypreis für die beste Comedy-Show ausgezeichnet wurde. Ab 16 Uhr werden sie einen Tag lang die Acts, angefangen bei Newcomern wie Amjad oder Vicki Blau bis hin zu bekannten Größen wie Olaf Schubert, Mundstuhl oder Idil Baydar begleiten.„In den vergangenen Monaten hat es wenig Möglichkeiten gegeben, auf einer Bühne aufzutreten. Deshalb sind wir froh, den Künstlern jetzt eine Plattform – wenn auch nur kurz – bieten zu können“, teilten die Wolter-Zwillinge vorab mit. Das Ganze sei auch für sie eine ganz neue Erfahrung, denn normalerweise sei eine Show spätestens nach vier Stunden vorbei. Um die 24 Stunden wach bleiben zu können, hoffe man, mit ausreichend Kaffee und Junkfood versorgt zu werden.>> Der Marathon startet am Samstag, dem 5. Dezember um 16 Uhr und wird in der ARD-Mediathek, bei YouTube und auf Facebook übertragen. Zwischen 20.15 Uhr und Sonntag, 12.25 Uhr wird das Ganze auch im hr-Fernsehen zu sehen sein. Das komplette Programm gibt es hier.