Schirn Kunsthalle setzt auf digitale Veranstaltungen

Aufgrund der Corona-Pandemie musste auch die Schirn Kunsthalle schließen. Im April finden daher zwei digitale Veranstaltungen zu den aktuellen Ausstellungen statt, darunter ein Künstlergespräch mit Richard Jackson.

Nur kurze Zeit nach der erfolgreichen Ausstellungseröffnung der „Fantastischen Frauen“ musste die Schirn Kunsthalle aufgrund der Corona-Pandemie ihre Türen schließen. Mit der Schau zeigte die Kunsthalle den weiblichen Beitrag zum Surrealismus und machte deutlich, dass viele Künstlerinnen mehr waren als nur die Partnerin oder das Modell eines männlichen Genies.



Am Donnerstag, den 30. April zeigt die Schirn über die Streaming-Plattform „Zoom“ die avantgardistischen Stummfilme „La Coquille et le clergyman“ (1927) von Germaine Dulac und „Meshes of the Afternoon“ (1943) von Maya Deren in voller Länge. Zuvor gibt der Filmwissenschaftler Henning Engelke eine Einführung zu beiden Filmen, im Anschluss findet ein Filmgespräch statt.



Ein digitales Spezial zu einer weiteren Schau ergänzt das Angebot: Seit dem 6. Februar zeigte die Schirn die Werke Richard Jacksons in fünf sogenannten Rooms. Am Donnerstagabend, den 23. April, spricht der Kurator Matthias Ulrich mit dem Künstler Richard Jackson der live aus Los Angeles zugeschaltet wird, über seine aktuelle Ausstellung „Richard Jackson. Unexpected Unexplained Unaccepted“. Der Artist Talk mit anschließendem Publikumsgespräch findet ebenfalls über die Streaming-Plattform „Zoom“ auf Englisch statt.