James Blunt singt in der Festhalle

Der März 2024 in der Frankfurter Festhalle steht im Zeichen von Rock und Pop. Musikliebhaber erwarten wieder viele internationale wie nationale Stars – auch anderswo in der Mainmetropole. Eine Übersicht finden Sie hier.

Erste März-Woche

Zweite März-Woche

Dritte März-Woche

Vierte März-Woche

Letzte März-Woche

– Live – Fr, 1.3. – Das Bett– Partizani Super Sonic Live Tour – So, 3.3. – Batschkapp– Love 4 Sale Tour – So, 3.3. – Das Bett– The 9 Tour – Mo, 4.3. – Zoom Club– Hamm Tour 2024 – Do, 7.3. – Batschkapp– Sekundenschlaf-Tour – Fr, 8.3. – Zoom Club– EU Tour – Sa, 9.3. – Zoom Club– Der Fels in der Brandung Tour 2024 - Sa, 9.3. – Das Bett– Live – Mo, 11.3. – Zoom Club– Empor Tour 2024 – Mi, 13.3. – Jahrhunderthalle– Winter Tour 2024 – Do, 14.3. – Mousonturm– Who We Used to Be Tour – Do, 14.3. – Festhalle– Grandezza Tour 2024 – Fr, 15.3. – Zoom Club– XP Tour 2024 – Sa, 16.3. – Ponyhof– XV Tour – So, 17.3. – Festhalle– Sickbaby Tour – So, 17.3. – Batschkapp– The 1st Class Travelling Set – 17.&18.3. - Jahrhunderthalle– Nu King World Tour – Di, 19.3. – Festhalle– Heimweg Tour 2024 – Do, 21.3. – Festhalle– Still At Their Very Best – Do, 21.3. – Jahrhunderthalle– Live – Fr, 22.3. – Zoom Club– Unbroken – Fr, 22.3. – Batschkapp– 10 Jahre New Air – Sa, 23.3. – Zoom Club– Deutschlandtour – Sa, 23.3. - Jahrhunderthalle– „Metal Masters 2024" – So, 24.3. – Festhalle– Für immer König Tour 2024 – Mo, 25.3. – Festhalle– Release Shows 2024 – Mi, 27.3. – Festhalle– Mir geht es gut Tour – Do, 28.3. – Das Bett– Exit Emotions European Tour – Do, 28.3. – Batschkapp– A Tribute to Rammstein – Fr, 29.3. – Batschkapp– Live 2024 – Sa, 30.03. – Jahrhunderthalle