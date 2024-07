Jazz in der Burg in Dreieichenhain

„Jazz in der Burg“ ist ein fester Bestandteil der „Burgfestspiele“ in Dreieichenhain. Auf dem Festival Anfang August treten verschiedene Künstlerinnen und Künstler auf.

Jazz in der Burg, Festival, Dreieich: Burg Hayn – Burgfestspiele, Fahrgasse 52, 3. August, 19.30 Uhr, Eintritt: 33 €

Die Burg Hayn gehört als hochmittelalterliche Ruine und mit ihrer Bühne am Fuße des Bergfrieds zu den schönsten Open-Air-Locations der Region . „Jazz in der Burg“ ist schon lange fester Bestandteil der beliebten „Burgfestspiele“ in Dreieichenhain, die in diesem Jahr bis 18. August Programm anbieten. Das Wochenende mit dem „Jazz in der Burg“ wird wie immer sonntags abgerundet mit der „Gospel Matinee“ mit The Joyful Gospel Trio um 9.30 Uhr (da ist der Eintritt frei) und dem „Blues Morning“ ab 11 Uhr, in diesem Jahr mit Horst Bergmeyer, Al Jones und Kellie Rucker & Richie Arndt.„Jazz in der Burg“ bietet ein dreigeteiltes Programm. Mit den South West Oldtime All Stars kommen Vertreter des Traditional Jazz , die sich auf ihren Platten der Musik Louis Armstrongs widmen. Atrin Madani, Berliner Sänger und Sohn iranischer Einwanderer, interpretiert Songs von David Bowie über Steely Dan bis Coldplay. Und die polnische Bassistin Kinga Głyk mag ihre Jazz-Interpretation funky. Ihr Held ist Jaco Pastorius.„Es geht in diesem Jahr darum zu zeigen, wie vielfältig und engagiert junge Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker in den unterschiedlichsten Richtungen des Genres unterwegs sind, alle auf sehr hohem Niveau“, erklärt Maria Ochs, die Leiterin Veranstaltungen in den Bürgerhäusern Dreieich das Konzept. „Es sind drei sehr unterschiedliche Bands, die sich in der Liebe zum Jazz und ihrer großen Qualität treffen.“