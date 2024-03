Scooter kommt in die Festhalle

April, April, der macht, was er will – das gilt im kommenden Monat nicht nur für das Wetter, sondern auch für das Unterhaltungsprogramm in Frankfurt und Rhein-Main. Einen Überblick finden Sie hier.

Erste April-Woche

Zweite April-Woche

Dritte April-Woche

Vierte April-Woche

– The Black Friday Tour – Mo, 01.04. – Festhalle– "Thirty! Rough and Dirty" – Do, 4.4. – Festhalle– 15 Years Of Lord Of The Lost – Do, 04.04. – Batschkapp– Europe 2024 – 07.04. – Jahrhunderthalle– "Dein Begleiter" Tour 2024 – Di, 09.04. – Batschkapp– Di, 09.04. – Zoom Club– Tour 2024 – Mi, 10.4. – Schlachthof Wiesbaden– Liebe in Gefahr Zusatzshows 2024 – Mi, 10.04. – Jahrhunderthalle– Do, 11.04. – Brotfabrik– The Green Machine Tour 2024 – Do, 11.04. – Schlachthof Wiesbaden– Celebrating 45 years of 'singles going steady'-Tour 2024 – Fr, 12.04. – Batschkapp– Global Tour 2024 – Fr, 12.04. – Festhalle– "ÜberLeben" – Sa, 13.04. – Hugenottenhalle– Glücklich – Sa, 13.04. – Theater Sapperlot– Time Traveller Tour 2024 – Mo, 15.04. – Centralstation Darmstadt– Di, 16.04. – Brotfabrik– World Tour 2024 – Mi, 17.04. – Süwag Energie Arena– Live 2024 – Do, 18.04. – Schlachthof Wiesbaden– „Total Freestyle Tour 2024“ – Sa, 20.04. – Festhalle– 80s Electronic Club Sounds – DJ Raphael Krickow – Sa, 20.04. – Dorian Lounge im Airport Club– Live mit Band – So, 21.04. – Zoom Club– So, 21.04. – Brotfabrik– Federwisch im Elfental Tour 2024 – Mo, 22.4. – Das Bett– "Die große Jubiläumstour 2024" – Di, 23.04. – Festhalle– Rudeltiere Tour 2024 – Di, 23.04. – Batschkapp– Mi, 24.04. – Schlachthof Wiesbaden– Brincamos Tour 2024 – Do, 25.04. – Batschkapp– Pudels Kern – Do, 25.04. – Zoom– Halo Arena Tour – Do, 25.04. – Festhalle– Fr, 26.4. – Neue Stadthalle Langen– Abfahrt – Fr, 26.04. & Sa, 27.04. – Dorian Lounge im Airport Club Frankfurt– Remember Me - Tour 2024 – Sa, 27.04 – Zoom Club– Big in Bad Vilbel – So, 28.04. – Vilco Stadthalle/Bad Vilbel– Arena Tour 2024 – So, 28.04. – Festhalle– Gute Nachrichten Tour 2024 – So, 28.04. – Centralstation DarmstadtKonzerte machen glücklich! In diesem Sinne: Gehen Sie raus und haben Sie Spaß!Wenn Sie regelmäßig über Veranstaltungen in der Region informiert werden möchten, können Sie auf www.journal-live.de einen Blick in unseren Veranstaltungskalender werfen, direkt Tickets bestellen oder unseren Journal LIVE-Newsletter abonnieren.