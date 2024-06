King’s Land – (k)ein klassisches „Ein-Mann-gegen-alle-Szenario“

Ob Rösti, Püree, Pommes oder echter Kino-Leckerbissen: Es steckt viel drin in der tollen Knolle. Mit King’s Land startet am Donnerstag ein neuer Western-Streifen in den Frankfurter Kinos, in dem es unter anderem um Kartoffeln geht.