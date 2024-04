„Irdische Verse“ – ein kritischer wie kreativer Episodenfilm

Mit „Irdische Verse“ startet am 11. April eine scharfsinnige Satire über den entwürdigenden Machtapparat im lärmenden Moloch Teheran. Es ist ein kritischer wie kreativer, hintersinniger Episodenfilm.

Irdische Verse, Satire, R: Ali Asgari, Alireza Khatami, IR 2023, Start: 11.4.

Immer wieder bewundernswert, wie iranische Filmemacher trotz gnadenloser Gängelung konsequent ihrer Sache nachgehen, dem Rest der Welt aufzuzeigen, in welch menschenunwürdigen Zuständen sich das Leben ihrer Landsleute abspielt. Zumeist in eingeschränkten Verhältnissen, möglichst an der autoritären Staatsmacht vorbei, entsteht aus der Not heraus manches Kinoereignis – wie auch dieses hier.In neun Episoden nehmen sich Ali Asgari und Alireza Khatami knapp 80 Minuten Zeit, um mit pointiertem Blick behördliche Willkür aufzuspießen: Die Humorhintergründe mögen bitter sein, ungläubiges Kopfschütteln gibt’s inklusive. So fällt das sarkastische Regie-Duo kurz vor Schluss mit der Tür ins Haus, als sie einen Vertreter ihrer Zunft vor dem Kulturamt verzweifeln lassen, weil an seinem geplanten Filmprojekt zwar „nichts auszusetzen“ sei, problematisch wäre nur das Drehbuch.An anderer Stelle wird einem kleinen freigeistigen Mädchen im Modeladen eine entstellende Burka aufgezwungen („Wir haben dazu auch den passenden Gebetsteppich“), ein Vater darf sein Kind nicht „David“ nennen (besser: „Davood“), beim Vorstellungsgespräch wird eine junge Frau zunehmend verbalsexualisiert, eine Schülerin muss ein indiskretes Verhör über sich ergehen lassen, auf dem Arbeitsamt wird ein Bewerber auf seine religiöse Tauglichkeit überprüft – ausnahmslos keine Scherzthemen.Und wenn „Irdische Verse“ (selbst der Titel ein ironischer Querverweis) nicht im Iran spielen würde, könnte er es beinahe auch sonstwo tun. Der Kunstgriff der Macher: jede Sequenz ohne Schnitt mit einer handelnden Person aus der Sicht des jeweiligen, nur akustisch vernehmbaren „Schreibtischtäters“ statisch durchzuspielen und die – zweifelsohne der Realität abgehorchten – Dialoge stetig ins Irrwitzige abgleiten zu lassen.Auf diese Weise entsteht ein kritischer wie kreativer, hintersinniger Episodenfilm ganz aus einem Guss, als hätte man einen Satz messerscharfer Zeitungskarikaturen in Bewegtbilder übersetzt. Und wie das bei den besten davon eben so ist: Es tut innerlich zwar weh, aber lachen muss man trotzdem.