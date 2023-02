Das Chaos heilen

Mit „Mercy“ hat John Cale sein erstes Album seit zehn Jahren veröffentlicht. Jetzt tourt die Velvet Underground-Legende mit den neuen Songs und sicher auch einigen Klassikern durch Deutschland und kommt auch nach Frankfurt in die Batschkapp.

Ich habe das Album schon vor der Pandemie fertiggestellt. Es war für das Frühjahr 2020 geplant. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich etwa anderthalb Jahre lang sporadisch daran gearbeitet. Als die Pandemie ausbrach, zwang uns der Lockdown zum Stillstand. Ich spürte: Es würde lange dauern, bis mein Album tatsächlich das Licht der Welt erblicken wird. Ich nutzte die Zeit voll aus und überarbeitete, arrangierte und ersetzte in einigen Fällen Songs des ursprünglichen Albums. Es war meine Chance, das Album noch einmal anzupassen. Im Januar 2023 erschien schließlich das, was ich gerne mit allen teilen wollte.Es gibt so viel großartige Kunst da draußen. Man muss sich nur den Wunsch bewahren, sie zu erforschen, sie zu suchen. Ich höre mir keine Sachen an, die einer bestimmten Kategorie oder einem bestimmten Sound zuzuordnen sind. Deshalb will ich auch keine Musik machen, die in eine einzige Kategorie passt. Weitblick ist optimal für Kreativität.Als ich mit der Arbeit an dem Album begann, hatte ich nicht die Idee, dass ich spezielle Gäste oder so etwas haben würde. Es gab Songs, die ich geschrieben hatte, und als sie im Studio Gestalt annahmen, habe ich mich gefragt, ob eine andere Stimme oder eine andere Perspektive dazu beitragen könnte, das zu vermitteln, was ich wollte.Die Gastkünstler-Features wurden meist persönlich aufgenommen. Einige haben wir in Los Angeles gemacht und einige in einem Studio in London. Ich hatte eine Fernaufnahme, bei der wir elektronisch gearbeitet haben, um sie fertigzustellen.Zwischen den viszeralen Identifikatoren, Lügen, Desinformationen, Verschwörungstheorien, Waffen, Gewalt und so viel Hass möchte ich, dass die Menschen die Wahrheit sprechen, um zu helfen, dieses Chaos zu heilen. Erlösung ist möglich. Swing your soul!Deshalb singe ich ja auch die Zeilen: „Looking for mercy, more and more“. Ich glaube, dass wir diese Gnade, die Gnade und den Segen finden und geben können, ja sogar müssen.Ich arbeite hart, treibe Sport, arbeite noch mehr, reise herum, gehe in die Sonne und dann zurück an die Arbeit.Eigentlich freue ich mich darauf, mein nächstes Album zu beginnen. Ich habe achtzig Songs, die ich im letzten Jahr frisch geschrieben habe. Ich mache mir nichts aus Geburtstagen. Sie sind an sich nicht kreativ oder interessant, also sind sie ein Tag, den man in die bestehende Woche einfügt.Nun, es gibt so viel aufgestaute Energie, um wieder auf Tour zu gehen. Ich werde mich darauf konzentrieren, jedes Konzert so besonders zu gestalten, wie ich kann. Ich bekomme so viel vom Live-Publikum, und ich möchte sicher sein, dass ich den Gefallen in gleicher Weise zurückgeben kann.