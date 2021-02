Musik ist ein wichtiger Anker

Auch ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag von Hanau halten Wut und Trauer an. So haben sich einige Hanauer Kulturschaffende zusammen getan, um mit der Sängerin Mirjam Wolf das Lied „Zusammen“ in Gedenken an die Opfer und Angehörigen als Video zu veröffentlichen.

Mitte der Woche meldete sich die Multimedia-Agentur United Power Field (UPF) mal wieder zu Wort. „Lange war es still um uns – so still wie es nun einmal leider in der Kulturwelt zur Zeit ist. Das heißt aber nicht, dass wir untätig sind. In dieser Pandemie scheinen wir uns zu Videoproduzenten zu entwickeln“, schreibt Volker Stelzner. So feierte der Song „Zusammen" von Mirjam Wolf gerade seine Live-Video-Premiere. Er wurde nach einem Text von Jens Helmig im Gedenken an den rassistischen Anschlag von Hanau am 19. Februar 2020 geschrieben hat.„Auch ein Jahr nach dem Anschlag fällt es schwer, die eigenen Gedanken, die Trauer und die Wut in Worte zu fassen“, heißt es weiter in der Presseerklärung. Die Sängerin Mirjam Wolf veröffentlichte jetzt ein bewegendes Lied, das Solidarität und Mitgefühl auf musikalischem Weg zum Ausdruck bringt. Unter dem Titel „Zusammen“ verarbeitet die Hanauerin ihr Bedürfnis Anteil zu nehmen. „Gerade in schweren Zeiten ist Musik ein wichtiger Anker“, ist die Sängerin überzeugt. Und passend zum Titel haben viele Menschen zusammen mit angepackt, um den Song auf den Weg zu bringen. Mirjam komponierte die Melodie und brachte sie mit den Textzeilen von Jens Helmig in Einklang. Mit ihrer Schwester Esther Wolff wurde die Form des Liedes festgelegt, Stefan Kreuscher ergänzte noch einige Akkorde und half beim Arrangieren. Weiter ging es mit Lucas Schobert, der kurzentschlossen half, die Aufnahme zu realisieren. Er stellte die Verbindung zu United Power Fields und zum Drahtwerk Hanau her, wo Alexander Heinrich nicht nur spontan die Räumlichkeiten, sondern auch gleich das passende Klavier für die Ton- und Videoaufnahmen zu Verfügung stellte. Christian Rindermann, verantwortlich für Kamera und Schnitt, traf dann mit seiner sensiblen Bildsprache genau den richtigen Ton.Zusammenhalt – so lautete dann auch die Maxime in Sachen Musik. Neben dem Gesang von Mirjam Wolf wird der Song von Stefan Kreuscher am Bass, Burkhard Rieger am Klavier und Esther Wolff an der Gitarre getragen. „Alle Genannten haben ihren Teil dazu beigetragen und das Lied weiterentwickelt“, zeigt sich Wolf dankbar. Und natürlich dafür, wie das KUZ Hanau die Aufnahmen in diesen Zeiten überhaupt erst möglich machte. Auch das ist Zusammenhalt. Zu hören und zu sehen gibt es das Musikstück hier