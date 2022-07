Kino über den Dächern Frankfurts

Kino mit Blick auf die Skyline: Das Projekt High Rise Cinema nutzt die Hochhäuser der Stadt mal anders und veranstaltet auf vier Dächern ein Kinoerlebnis unter freiem Himmel. Gezeigt werden zwölf Filme, darunter sowohl Klassiker als auch aktuelle Kinohighlights.

Vom 21. Juli bis zum 13. August zeigt der Verein Lichter Filmkultur e. V. auf den Dachterrassen vier bekannter Frankfurter Hochhäusern – dem Opernturm, dem Taunusturm, dem Skyline Plaza und dem städtischen Grünflächenamt – Filmklassiker und aktuelle Kinohighlights. Das Projekt trägt den Namen High Rise Cinema und findet ab dem Eröffnungsabend am 21. Juli vier Wochen lang jeweils von Donnerstag bis Samstag statt: drei Tage, drei Filme auf je einem der vier Gebäude.Gestartet wird mit „Contra“, einem Erfolgsfilm aus dem vergangenen Jahr. Dieser wird auf dem Opernturm gezeigt, gedreht wurde der deutsche Film in unmittelbarer Nähe auf dem Opernplatz. Aber auch internationale Klassiker, wie „Breakfast at Tiffany`s“ oder „Pulp Fiction“ haben Einzug ins Programm gefunden.Auch dabei: House of Gucci mit Lady Gaga in der Hauptrolle, Monsieur Claude und sein großes Fest, Lost in Translation, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Bohemian Rhapsody, Top Gun: Maverick, Léon- Der Profi, Elvis, Wunderschön. Für 15 Euro pro Person kann man im Vorverkauf eines der begrenzten Tickets erwerben. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Filme starten dann bei ausreichender Dunkelheit.,Tickets unter www.highrisecinema.de