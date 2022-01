Ein Tag für die Musik im Wonnemonat Mai

Alle zwei Jahre findet „Ein Tag für die Musik“ statt. hr2-kultur möchte die musikalischen Aktivitäten in Hessen fördern und damit die große Vielfalt der musikalischen Vergangenheit und Gegenwart des Bundeslandes präsentieren.

Am Sonntag, 22. Mai, ist es wieder soweit: Landesweit wird „Ein Tag für die Musik“ zelebriert. Unter dem Motto „Hessen in Concert“ soll über ganz Hessen verteilt Musik aller Genres präsentiert werden. Dafür spricht der Hessische Rundfunk, genauer gesagt die Welle hr2-kultur, Musikerinnen und Musiker, Chöre, Bands, Musikvereine oder Orchester, Institutionen, Konzert-Veranstalter, Universitäten und Hochschulen mit ihren Ensembles, die Kulturämter von Städten und Gemeinden, Verbände, Archive, Museen, Bibliotheken und musikalische Gesellschaften, aber auch Schulen und Kirchengemeinden sowie private Initiativen an.„Im kommenden Jahr möchten wir gemeinsam mit Ihnen wieder ,Ein Tag für die Musik’ unter dem Motto ,Hessen in Concert’ gestalten. Wir freuen uns auf zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen an Originalschauplätzen, in Konzertsälen, Kirchen, Museen oder unter freiem Himmel - mit vielfältigen Besetzungen aller Genres“, heißt es dazu aus dem Sender. Auf der Website www.hr2.de kann man nachlesen, welche Kriterien zu erfüllen sind, um sich bis Montag, 24. Januar, bewerben und anmelden zu können. Alle Veranstaltungen des Tages, zu denen es dann kommt, ob in Präsenz oder digital, werden im Netz und in einem gedruckten Programmheft präsentiert. Außerdem begleitet der Hessische Rundfunk den Tag im Vorfeld mit Berichten, Interviews und Veranstaltungshinweisen.