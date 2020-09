Die vorübergehend verschärften Hygieneregeln in Offenbach hielten auch den Hafen 2 in Atem. Die Inhaber haben das Herbstprogramm vorgestellt und rufen erneut zu einer Spendenkampagne auf um den Winter überstehen zu können.

Der Hafen2 in Offenbach hat sein Open-Air-Programm verlängert und weitere Termine im September und Oktober bekannt gegeben. Auch im Herbst können Filme im Freiluftkino sowie mehrere Konzerte besucht werden. Um auch im nächsten Jahr weiter Veranstaltungen anbieten zu können, haben die Betreiber erneut zu einer Spendenkampagne aufgerufen.Nachdem die Stadt Offenbach aufgrund rapide ansteigender Infektionszahlen im August die Corona-Regelungen nochmals verschärft hatte, durften nur noch maximal 100 statt 250 Gäste die Veranstaltungen im Hafen2 besuchen. Die Begrenzung schnüre ihnen „die Gurgel zu“, teilte das Team mit. Man hoffe, schnell wieder zu den 250 Gästen zurückkehren zu dürfen, da die fehlenden Einnahmen nicht ausreichten, um über die Runden zu kommen. „Wir haben noch keinen Winterspeck, also kommt, kauft Tickets, esst uns die Vitrinen leer, trinkt nicht nur eins sondern noch eins. Sprich: Tauscht euer Geld gegen Kultur am Fluss plus Genuss“, so Christina Dirlich vom Hafen2. Der Spendenaufruf ist hier zu finden.Bei der Filmauswahl setzen die Betreiber auf eine bunte Mischung, darunter der französische Klassiker „Les Misérables“ oder der Familienklassiker „Unsere große kleine Farm“, der im Rahmen der Klimagourmet 2.0 gezeigt wird. Am 3. Oktober steht das Hafenkino-Geburtstagsfest auf dem Programm, bei dem der Film „Kiss Me Kosher“ gezeigt wird. Alle Infos zum Programm und den Tickets gibt es auf der Webseite des Offenbacher Kulturzentrums.