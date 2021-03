Digitaler Musikunterricht von Profis

Unterricht vor dem Computer statt im Klassenraum – für viele Schüler:innen ist das mittlerweile Alltag. Schulausflüge und Unterrichtsbesuche fallen durch die Pandemie aus. Die Musiker:innen des HR bieten deshalb jetzt Online-Musikunterricht für hessische Schulen an.

Normalerweise besuchen die Musiker:innen aus dem HR-Sinfonieorchester und der HR-Bigband regelmäßig Schulen in ganz Hessen oder laden die Schülerinnen und Schüler ins Funkhaus des Hessischen Rundfunks ein. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das derzeit allerdings nicht möglich. Deshalb kommen die Musiker:innen jetzt per Video zu Besuch zu den Schulklassen, oder – wie HR-Bigband Saxophonist Oliver Leicht es sagt: „Wenn wir nicht zu ihnen kommen können, holen wir die Schüler:innen eben zu uns nach Hause“.Aus einer spontanen Idee des Educationbereichs der beiden Orchester wurde schließlich ein Unterrichtskonzept, an dem mehrere Musiker:innen mitwirken. „Wir haben bei den Mitgliedern der beiden Orchester nachgefragt und sofort waren viele von ihnen begeistert und bereit, Musikstunden zu geben“, sagt Elena Trifonova, Education-Beauftragte des HR-Sinfonieorchesters. Den digitalen Musikunterricht übernimmt jeweils eine Musikerin oder ein Musiker. Mit einem musikalischen Beitrag stellen sie sich zunächst kurz vor, bevor die Schüler:innen ihnen Fragen stellen können. Das Konzept des Digitalen Musikunterrichts sei aber nicht in Stein gemeißelt. „Wir gestalten die Musikstunde auch individuell, je nachdem, welche Themen gerade auf den jeweiligen Lehrplänen stehen“, so die Eudcation-Beauftragte der HR-Bigband, Rebecca Laufer.Schon wenige Tage, nachdem die Orchester ihr Angebot bekannt gemacht hatten, hätten sich Schulen aus ganz Hessen gemeldet, mit denen dann Termine und potentielle Themen vereinbart worden seien. Aktuell beschränkt sich der Online-Unterricht der Musiker:innen auf Klassen der Sekundarstufe eins. Auch Oberstufen hätten aber bereits Anfragen geschickt. Die beiden HR-Orchester planen deshalb, ihr Angebot für weitere Klassenstufen auszubauen und den Online-Unterricht auch nach den Osterferien weiterhin anzubieten. „Wir werden diese digitalen Klassenbesuche bestimmt auch nach Corona anbieten“, sagt Elena Trifonova.Neben den digitalen Unterrichtsbesuchen haben die beiden Orchester zudem weitere Online-Angebote für Kinder und Jugendliche entwickelt. In den Videos des „Young Person’s Guide“ stellen beispielsweise Musiker der HR-Bigband, wie Saxophonist Tony Lakatos oder Gitarrist Martin Scales ihre Instrumente vor. Bei „Klassikhits mit Juri“ befassen sich KIKA-Moderator Juri Tetzlaff und das HR-Sinfonieorchester mit bekannten klassischen Musikstücken und ihren Komponisten.>> Weitere Informationen zum Digitalen Musikunterricht der HR-Musiker:innen sowie die zusätzlichen Video-Angebote der Orchester gibt es auf den Webseiten des HR-Sinfonieorchesters und der HR-Bigband