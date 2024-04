Lichter Filmfest nimmt Krisen in den Blick

Das 17. Lichter Filmfest widmet sich dem Thema „Zukunft“. Um die Gegenwart der Filmtage muss man sich im breiten Angebot aus internationalen, deutschen und regionalen Produktionen keine Sorgen machen.

17. Lichter Filmfest: Vom Massif Arts bis zum Prestige-Kino – das sind die Schauplätze

Im Pupille-Kino feiert am 17. April der Kurzfilm „AAV (FATHER)“ mit dem Frankfurter Schauspieler Christoph Gérard Stein Premiere. Der Film handelt von einem mongolischen Vater und seiner Tochter, die von einem ausländerfeindlichen Deutschen (gespielt von Stein) verbal angegriffen wird. Außerdem geht es um die Phase zwischen Erwachsen- und Kindsein sowie die kleinen, intimen Glücksmomente des Lebens. Der Film wurde im Ostend Frankfurts gedreht und plädiert gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus.

17. Lichter Filmfest: Eröffnungsfilm ist der diesjährige Caligari-Filmpreis-Träger „Shahid“

17. Lichter Filmfest: Stargäste, Überraschungen und Videobotschaften der Filmemacher

17. Lichter Filmfest Frankfurt International & 4. Kongress Zukunft Deutscher Film, diverse Orte, 16.4.-21.4., lichter-filmfest.de

Krieg, Krisen, Katastrophen, KI – alles keine vielversprechenden Perspektiven für die Zukunft. Mittels Filmprogramm, Installations- und Videokunst-Arbeiten und dem 4. Kongress zum Deutschen Film möchte die 17. Ausgabe des Lichter Filmfests sich der Frage um Chancen und Hoffnungen widmen: „Unsere Beziehung zur Zukunft ist geprägt durch unser Verständnis von Zeit“, heißt es vom langjährigen Festival-Duo Johanna Süß und Gregor Maria Schubert.Was könnte da besser passen als Pablo Bergers neuester Langfilm „Robot Dreams“? Die pointierte Zeichentrickadaption des Comics „Robo und Hund“ beweist, dass zumindest die tiefe Freundschaft zwischen vermenschlichtem Hund und Roboter funktionieren kann. Die Lichter-Macher verweisen derweil stolz auf über 90-prozentige Auslastung der Festivalsäle im Vorjahr. Nach einer langen Phase mit „Luft nach oben“ konnte man zuletzt zahlreiche ausverkaufte Vorstellungen im Eldorado oder Mal Seh’n vorweisen. „Bei der Publikumsbefragung ergab sich eine Zufriedenheit von 1,7“, wie Schubert unterstreicht.Erneut mit von der Filmfest-Partie sind das DFF- und Pupille-Kino sowie für Einzeltermine Cinestar Metropolis, Harmonie, Orfeo’s Erben, Naxos Kino, Filmforum Höchst und das Murnau-Filmtheater in Wiesbaden. Als mittlerweile bewährtes Festivalzentrum kann das Lichter-Team wieder auf das ehemalige Massif Central in der Eschersheimer Landstraße 28 bauen, das jetzt Massif Arts als Projekt des umgezogenen Haupthauses heißt. Dort will man vier Stockwerke mit Programm bespielen.Neben Partys, Art Award-Videokunst und der Virtual Reality-Reihe wird erstmals ein Prestige-Kino mit 50 Sitzplätzen angeboten. Johanna Süß: „Damit erhöht man die Wahlmöglichkeiten.“ Im Prestige-Kino werden abseitigere und mitunter hochprozentige Angebote präsentiert: „Wir haben dort etwa eine Vorstellung zur Whisky-Destillation samt Tasting.“Nach dem Jahrestreffen der Koalition der Freien Szene Frankfurt läuft zudem der Dokumentarfilm „Schleimkeim – Otze und die DDR von unten“ über die gleichnamige Ost-Punkband. Süß verweist zudem auf die interaktiven Peer-Installationen samt einem volumetrischen Interview mit Margot Friedländer. Sie hofft, dass man die Holocaust-Über-lebende persönlich begrüßen kann. „Jenseits des Gamings kann man diese Technik mit mehr Gehalt füllen“, sagt die Festivalleiterin.Zu den Besonderheiten gehören für sie Filme, die mit wenig Aufwand viel transportieren. Dazu zählen „Echo of You“ mit Interviews dänischer Rentner oder die kanadische Komödie „Simple Comme Sylvain“ der Schauspielerin Monia Chokri. Zu sehen sein wird daneben auch Bertrand Bonellos aktuelle Dystopie „The Beast“ mit Léa Seydoux. Als Eröffnungsfilm entschied man sich für „Shahid“ als diesjährigen Träger des Caligari-Filmpreises der Berlinale. Die iranische Regisseurin Narges Shaid Kalhor reflektiert hier über die Untiefen der eigenen Biografie als Experiment zwischen Filmformen. In Berlin gefeiert wurde daneben Matthias Glasners Ensemblefilm „Sterben“, eine knapp dreistündige Familien-Tragikomödie.Neben Regisseur Glasner, Produzent Jan Krüger und Darstellerin Litith Stangenberg sagte inzwischen auch Lars Eidinger sein Kommen zu. Nebendarsteller Robert Gwisdek ist zudem mit seinem Langfilmdebüt „Der Junge, dem die Welt gehört“ vertreten. Mit dem Coming-of-Age-Drama „Ellbogen“ legt der Frankfurter Verleih jip seine erste Koproduktion vor. Per Hommage erinnert man an die vor zehn Jahren verstorbene Frankfurter Produzentenlegende Karl Baumgartner. Von dem renommierten Gründer des Pandora-Filmverleihs zeigt das Festival Arthouse-Klassiker wie „Holy Motors“, „Ghost Dog“ oder „Das Haus meines Freundes“.Neben einem Überraschungsgast verspricht Gregor Maria Schubert Videobotschaften der Filmemacher. Im 4. Kongress Zukunft Deutscher Film will man mit Filmemachern wie Albert Serra („Pacifiction“), Jan Bonny, Veronika Franz, Edgar Reitz und (per Zoom) Alexander Kluge über das Filmfördergesetz in Bezug auf die europäische Gemeinschaft oder die sogenannte „Europudding“-Finanzierung diskutieren. Grund genug also für Branche und Publikum, sich bei Lichter in Sachen Zukunft zu orientieren.