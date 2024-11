Den Sorte Skole: Reise in eine mystische Dimension

Auf „A Journey Into Mystic Dimensions“ lädt das dänische Duo Den Sorte Skole in die Katharinenkirche ein. Zusammen mit den Lichtkünstlern Vertigo und Organist Martin Lücker wird „Refrakto“ wieder aufgeführt.

Højland: „Die Idee, ein eigenes Projekt für Kirchen und sakrale Orte zu machen, war ein alter Traum von uns“

Trouillet: „‚Refrakto‘ ist nicht einfach in Worte zu fassen“

Info

Refrakto mit Den Sorte Skole & Vertigo & Martin Lücker, Ffm. Katharinenkirche, 22.11., 20 Uhr, 23.11., 19 & 21 Uhr, Eintritt: 28,60 Euro

Acht Stunden vor der Uraufführung von „Refrakto“ am 12. März 2020 erfuhren Den Sorte Skole, dass ihre lange geplanten und akribisch vorbereiteten Auftritte in Frankfurt Pandemie-bedingt abgesagt werden mussten. Dabei sollte ihre audiovisuelle Performance das Highlight der „Luminale“ werden. So konnten sich die beiden DJs, Komponisten und Samplekünstler Simon Dokkedal und Martin Højland erst mit anderthalbjähriger Verspätung zusammen mit den Lichtkünstlern von Vertigo und dem Organisten Martin Lücker auf die gemeinsame spirituelle Reise begeben.Mit ihren fünf Performances im November 2021 waren die Dänen talk of the town . „Die Idee, ein eigenes Projekt für Kirchen und sakrale Orte zu machen, war ein alter Traum von uns“, erzählte Højland damals. Mit der Einladung in die Katharinenkirche hatten Den Sorte Skole endlich den Platz gefunden, um ihr Projekt zum Leben zu erwecken. Jetzt kehren sie zurück nach Frankfurt, um „Refrakto 2.0“ in bewährter Stätte im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mystik und Widerstand“ in einer Weiterentwicklung mit unter anderem neuen Orgelparts erneut aufzuführen.„Ich freue mich, die Wiederaufnahme des großartigen Musik- und Lichtkunstwerks ankündigen zu dürfen“, sagt Den Sorte Skole-Intimus Jean Trouillet. „‚Refrakto‘ ist nicht einfach in Worte zu fassen. Die Erfahrungen aus dreißig ausverkauften Konzerten in neun Kirchen und Kathedralen, zuletzt eine Woche in Antwerpen, haben gezeigt, dass kein Mensch, der ‚Refrakto‘ erlebt hat, unberührt blieb.“ Es gilt, sich den fließenden Passagen aus Klang und Licht zu öffnen, um zu sehen, wohin es einen trägt.