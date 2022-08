Feste, Flohmärkte, Freiluftkinos am Wochenende

Auch an diesem Wochenende gibt es zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt, die zum Verweilen und Feiern einladen. Bei Festen, Flohmärkten und Freiluftkinos können Besuchende die letzten Sommerwochenenden genießen. Eine Übersicht.

Noch bis zum 21. August dreht sich am Roßmarkt alles um das Stöffsche. Auf dem Apfelweinfestival werden alle Geschmäcker bedient – egal, ob pur oder sauer. Ergänzend zum Apfelwein bietet das Festival weitere hessische Spezialitäten wie etwa Frankfurter Grüne Soße, Handkäs' mit Musik oder auch Handkäs'-Bratwurst. Ein Bühnenprogramm sowie Live-Musik sorgen für die passende Unterhaltung. Am Freitag und Samstag hat das Festival von 11 Uhr bis 24 Uhr geöffnet; am Sonntag bis 23 Uhr.Das Goetheturmfest bietet Besuchenden an diesem Wochenende ein buntes Programm aus Live-Musik, Essen und Getränken sowie einen Familiengottesdient. Eröffnet werden die Feierlichtkeiten mit Musik der Partyband Winwets aus Oberrad. Auch das Blasorchester Stierstadt wird auftreten. Für die Kleinen gibt es beim diesjährigen Goetheturmfest ebenfalls ein Programm: Die Kinderbeauftragte von Sachsenhausen-Süd, Christine Wendel-Roth, wird am Samstag eine Kindersprechstunde abhalten. Nähere Informationen und das gesamte Fest-Programm gibt es online Auch am kommenden Wochenende lädt das Holidays Festival auf die Terrasse des Kunstvereins Familie Montez sowie die große angrenzende Freitreppe am Main. Am Freitag um 19 Uhr wird es Jazz von Karaba geben. Danach geht es ab 20.30 Uhr weiter mit anatolischem Folk von Derya Yildirim & Grup Şimşek. Anschließend gibt es ein DJ-Set von Emanuela De Luca. Am Samstag geht es ab 18 Uhr weiter mit Jazz von Gianni Brezzo. Danach tritt um 19.30 Uhr das Silvan Strauss Ensemble gemeinsam mit Ninja Kidsoul auf. Um 21 Uhr wird Allysha Joy die Bühne betreten und anschließend gibt es DJ-Musik von Khadija. Nähere Informationen gibt es auf der Website der Veranstaltenden Auch das Freiluftkino im Innenhof des Alten Polizeipräsidiums lässt an diesem Wochenende verschiedene Streifen über die Leinwand laufen. Den Anfang macht am Freitag der Film „The Batman“. Samstag geht es weiter mit dem neuen Film „Elvis“. Den Abschluss bildet der Film „The Rocky Horror Picture Show“. Einlass und Kasseneröffnung sind jeweils um 19.30 Uhr. Die Filme beginnen bei ausreichender Dunkelheit. Mehr Informationen gibt es auf der Website Am Samstag lädt das Weltkulturenmuseum zum indonesischen Sommerfest „Fest der Farben und Schatten“ ein. Abschließend zur Ausstellung „Grüner Himmel, Blaues Gras. Farben ordnen Welten“, soll es auf dem Sommerfest von 17 Uhr bis 20 Uhr Schattenspiel, ein Gamelan-Orchester und Snacks im Metzlerpark hinter dem Museum geben. Das Fest findet in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat der Republik Indonesien in Frankfurt statt. Der Eintritt ist frei. Passend dazu wird es am Sonntag von 15 Uhr bis 17 Uhr den Workshop „Wenn Farben Schatten werfen“ für Kinder geben. Dabei lernen sie Farben, Licht und Schatten der mythischen Figuren des javanischen Schattenspiels kennen und entwerfen abschließend ihre eigenen Phantasiefiguren. Der Workshop mit Ausstellungsbesuch ist für Kinder ab sechs Jahren und kostet sechs Euro. Anmelden kann man sich auf der Internetseite des Weltkulturenmuseum Auch am Samstag findet von 9 Uhr bis 14 Uhr der Flohmarkt am Sachsenhäuser Mainufer statt. Besucherinnen und Besucher können sich durch den Flohmarkt bewegen und nach Schnäppchen jagen. Von Gebrauchtwaren und Trödel bis hin zu Kunst ist alles dabei. An den Imbissen sorgen Gastronomen für das leibliche Wohl.Anschließend zum Flohmarkt am Mainufer findet ab 14 Uhr der Farbenfabrik Flohmarkt auf dem Milchsackfabrik-Gelände statt. Bis 19.30 Uhr können Besuchende über den Flohmarkt schlendern und Musik hören. Vegetarische und vegane Snacks runden den Besuch ab. Darüber hinaus wird es Kaffee und Süßes geben. Für kalte Getränke sorgt das Tanzhaus West. Für Kinder wird es im Tanzhaus West einen Floor zum Tanzen und Austoben geben. Bei gutem Wetter können die Kleinen an der Poolparty teilnehmen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Milchsackfabrik