Kulturfestival auf der Hanauer Landstraße

Mit der „Rush Hour“ findet im September ein interdisziplinäres Kulturfestival entlang der Hanauer Landstraße im Frankfurter Ostend statt. Es soll die dortige Kunst- und Kulturszene sichtbar machen.

3. bis 22. September 2024

In der Regel ist man während des Berufs- oder Feierabendverkehrs nicht gerne auf den Straßen Frankfurts unterwegs, die Hanauer Landstraße bildet diesbezüglich keine Ausnahme. Sie ist „verkehrsreich, schnell, laut und an manchen Stellen unwirtlich“, ist sich die Heussenstamm-Stiftung einig. Unter dem Titel „Rush Hour“ will sie vom 3. bis zum 22. September dieses Jahres dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – ein interdisziplinäres Kulturfestival entlang der Straße im Frankfurter Ostend organisieren. Dabei sollen nicht nur die Hanauer Landstraße selbst, sondern auch die angrenzenden Quartiere in den Blick genommen werden.Rund 30 Künstlerinnen und Künstler wurden gebeten, für das Festival ortsbezogene kreative Arbeiten anzufertigen. Diese sollen sowohl in drei großen Gruppenausstellungen präsentiert als auch an verschiedenen Orten im Stadtraum in Form von Interventionen gezeigt werden. So sollen neue und überraschende Perspektiven aufgezeigt werden. Außerdem stehen Performances, musikalische Darbietungen, Lesungen und künstlerische Filme über die Hanauer Landstraße auf dem Programm, ebenso wie diverse thematische Führungen.Darüber hinaus soll die „Rush Hour“ für Sichtbarkeit der vielfältigen im Ostend ansässigen Kunst- und Kulturszene sorgen – abseits des Frankfurter Stadtzentrums. Ganz nach dem Motto: „Urbanität in Bestform entlang der Hanauer.“ Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft von Kulturdezernentin Ina Hartwig und Planungsdezernent Marcus Gwechenberger (beide SPD).