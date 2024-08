Fluide Klänge im ChamissoGarten

Die Cellistin Sophie-Justine Herr und der Gitarrist Max Clouth wollen Musik mit Tanz und der Natur des ChamissoGarten verschmelzen. Im Interview erklären die beiden ihr Konzept der „Fluiden Klänge“.

Fluide Klänge im Frankfurter ChamissoGarten

„Mit Alexander Seeger haben wir einen künstlerisch herausragenden und sehr erfahrenen Eurythmisten gewinnen können“

Info

Fluide Klänge, Ffm: ChamissoGarten, Chamissostraße 38, 31. August, 18.30 Uhr, Eintritt: 15-25 €, Alle Infos finden Sie hier.

: Zur Corona-Zeit habe ich bei den Formaten „Nachbarschaftsmusik“ und „Musiklieferdienst“ der Kammerphilharmonie mitgemacht, bei denen ein paar Menschen in Höchst sehr froh waren, trotz Lockdown ein wenig Kultur mitzubekommen. Als die Initiative endete, haben viele die kleinen Konzerte vermisst, und so kam ich auf die Idee, mit Max zusammen eine Konzertreihe ins Leben zu rufen, die – wie bei den Miniaturkonzerten vorher – verschiedene Musikstile nebeneinander stellt.: Musik empfinde ich als ein fluides, das heißt bewegliches künstlerisches Medium. Joseph Beuys beschreibt in seiner „Plastischen Theorie“ die Polaritäten Form – Chaos und dazwischen – als vermittelndes Element – die Bewegung. In dieser Gedankenwelt finde ich mich wieder.: Jetzt im Sommer hatte sich in Höchst keine geeignete Partnerschaft mit einer Location ergeben. Bei so viel ehrenamtlichem Engagement, wie die Konzertreihe erfordert, lohnt es sich, nach einem guten Match zu suchen. Außerdem entspricht Fluidität bei den Spielorten auch der Philosophie der Konzertreihe. Im Winter würde ich trotzdem gern was ganz Kleines und Muckeliges in meinem Wohnort machen. Infos folgen.: Der ChamissoGarten ist schon seit einer Weile auf unserer Liste von interessanten Konzertorten. Dieses Jahr hat es gut gepasst, vor allem auch, weil wir in unserem Programmteil mit dem Eurythmisten Alexander Seeger direkt auf die Natur, insbesondere die Bäume, im Chamissogarten eingehen.: Max und ich haben extra für den Anlass und in Zusammenarbeit mit dem Eurythmisten Alexander kleine Stücke geschrieben. Wir alle haben unsere Assoziationen mit dem Bäumen mit eingebracht. Herausgekommen ist Musik mit Improvisationselementen, die wahrscheinlich schwer einem Genre zuordenbar ist, aber vielleicht die Schnittmenge zwischen Max‘ und meiner musikalischen Welt darstellt.: Eurythmie ist eine Kunstform, die mich seit über 20 Jahren reizt; der Ansatz, diejenigen Bewegungen und Formen, die sich im Übersinnlichen abspielen, wenn zum Beispiel Musik oder Sprache erklingt, zu einem synästhetischen Erlebnis zu machen. Mit Alexander Seeger haben wir einen künstlerisch herausragenden und sehr erfahrenen Eurythmisten gewinnen können. Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung.: Tigisti schreibt Musik, die ganz anders klingt und deren Wesen anders ist als unsere. Das reicht schon, um einen Gegenpart, oder besser gesagt das nötige Gegenstück zu bilden, um die Klänge am 31.8. eben fluide zu machen, und um in den Köpfen und Herzen des Publikums eine Wechselwirkung zu erzeugen.