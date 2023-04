Street Art rund um Yokyok-Kiosk

Von City-Ghosts bis Friedenstaube: Die neue Ausstellung in der Fotogalerie

am Wiesenhüttenplatz widmet sich der Frankfurter Street-Art.

Fast jeder Frankfurter kennt sie, die über die ganze Stadt verteilten Spray-Geister, sogenannte „City-Ghosts“. Dahinter steckt der Grafitti-Künstler Philipp Alexander Schäfer. Er ist nur einer von vielen Künstlerinnen und Künstlern, die mit ihrem Schaffen das Stadtbild prägen – oder geprägt haben. Denn nicht alle Werke überdauern die Zeit, oftmals bleiben nur Fotos als Erinnerung daran. Genau diesen Fotografien widmet sich die Frankfurter Fotogalerie am Wiesenhüttenplatz nahe des Hauptbahnhofs ab Ende April.



In der Ausstellung „Lost Paintings: 40 Jahre Street-Art Frankfurt“ werden die Fotografien von Jörg Udo Kuberek gezeigt. Dieser hat über vier Jahrzehnte hinweg fast 60 000 Bilder von Motiven der Straßenkunst gemacht, eine Auswahl von 35 Stück – darunter etliche Meilensteine der Frankfurter Historie – wird zu sehen sein.



Bei der Eröffnung ist Graffiti-Legende Helge „Bomber“ Steilmann dabei und „City-Ghost“-Künstler Schäfer verwandelt fünf Kanaldeckel am Wiesenhüttenplatz in Street-Art. Zu den wichtigsten Künstlern, deren Styles und Paintings die Ausstellung zeigt, gehören darüber hinaus das Künstlerduo „HERAKUT“ Hera und Akut, die zum Beispiel die Fassade des ehemaligen Rundschau-Gebäudes in der Stiftstraße gestaltet hatten, oder Justus Becker. Unter dem Künstlernamen „Cor“ ist er für viele Werke verantwortlich, zuletzt für die große Friedenstaube an der Häuserfassade im Allerheiligenviertel.



Die Ausstellung in der Frankfurter Fotogalerie am Wiesenhüttenplatz 38 im Le Méridien Frankfurt Hotel und im YokYok Eden dauert bis Freitag, 18. August. Sie ist täglich von 19 bis 20 Uhr geöffnet.