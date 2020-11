„Politik im Freien Theater“ kommt 2022 nach Frankfurt

Die elfte Ausgabe des Theaterfestivals der Bundeszentrale für politische Bildung wird im Herbst 2022 nach Frankfurt kommen. Geplant sind rund 100 Veranstaltungen für jede Altersklasse.

Alle drei Jahre findet das Festival „Politik im Freien Theater“ der Bundeszentrale für politische Bildung an einem anderen Ort in Deutschland statt. Nach Stationen in Bremen, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Köln, Dresden, Freiburg und München soll die kommende Ausgabe im Herbst 2022 zum ersten Mal nach Frankfurt kommen.Thematisch wird sich das Festival in rund 100 Veranstaltungen mit der Gestaltung von Handlungsspielräumen auseinandersetzen. Angesichts der aktuellen Krise der Demokratie sowie der drohenden Klimakatastrophe und der Spaltung von Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik sollen vielfältige Handlungsweisen und -möglichkeiten ausgelotet werden. Ausgerichtet wird es vom Künstlerhaus Mousonturm, dem Schauspiel Frankfurt und einem Netzwerk der lokalen Freien Szene in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Kulturdezernat unterstützt das Festival mit 375 000 Euro.Mit der Zusage für „Politik im Freien Theater“ kommt bereits das zweite große Theaterfestival in den kommenden Jahren nach Frankfurt. Auch das „Theater der Welt“ des deutschen Zentrums des Internationalen Theaterinstituts (ITI) wird 2023, vom 29. Juni bis zum 16. Juli, in Frankfurt und Offenbach stattfinden. Neben den Städtischen Bühnen, der Alten Schlosserei und dem Capitol-Theater in Offenbach, sollen auch das Museum Angewandte Kunst und viele urbane Räume bespielt werden.