Benefizkonzert aus Kronberg

Um ihre Studierenden der Kronberg Academy zu unterstützen, geben Christian Tetzlaff und Antje Weithaas, die zu den weltbesten Geigern ihrer Generation zählen, ein Benefizkonzert, das per Livestream von zu Hause aus verfolgt werden kann.

Keine Live-Auftritte, keine Gage, doch die Lebensunterhaltungskosten bleiben. Wie viele andere Solo-Künstlerinnen und -Künstler leiden auch die Studierenden der Kronberg Academy unter den Folgen und Maßnahmen der Corona-Krise. Aus diesem Grund geben Christian Tetzlaff und Antje Weithaas am Freitag, den 3. Juli, ein Benefizkonzert, das per Livestream verfolgt werden kann.Der Geiger und die Geigerin zählen zu den weltbesten Künstlern ihrer Generation, sind eng befreundet und unterrichten gemeinsam an der Kronberg Academy. Ihr gemeinsames Benefizkonzert wird in der Stadthalle in Kronberg stattfinden und in Kooperation mit dem Hessische Rundfunk als Livestream übertragen. Ab 19 Uhr spielen sie Werke für zwei Violinen, unter anderem von Jean-Marie Leclair, Charles-Auguste de Bériot und Eugène Ysaÿe. Das Konzert findet am 3. Juli um 19 Uhr statt und kann über die Webseite der Academy verfolgt werden. Der „Eintritt“ ist für alle Zuschauerinnen und Zuschauer kostenlos, jedoch bitten Künstler, Künstlerin und Academy um Spenden für die Studierenden. Alle Infos dazu gibt es auf der Webseite der Kronberg Academy. Die Kronberg Academy wurde im Jahr 1993 als gemeinnütziger Verein gegründet und gilt bis heute als eine der wichtigsten Begegnungs- und Ausbildungsstätten für junge Musikerinnen und Musiker, die sich Geige, Bratsche, Cello und Klavier verschrieben haben. In den Studiengängen der Academy arbeiten junge Solistinnen und Solisten mit bekannten Musikgrößen zusammen und können einen Bachelor- und Masterabschluss erwerben. Mit dem Bau des sogenannten Casals Forums sowie eines Kammermusiksaals und eines Studienzentrums soll das Angebot nun noch einmal erweitert werden.