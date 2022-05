Kronberg Festival eröffnet neuen Konzertsaal

Mit „Casals Forum“ eröffnet die Kronberg Academy Ende September ihren neuen Konzertsaal, der Platz für rund 550 Gäste Platz bietet und speziell für Kammermusik ausgerichtet ist. Gefeiert wird mit einem Festival, der Vorverkauf dafür startet am 1. Juni.

Nach fünf Jahren Bauzeit soll es Ende September soweit sein: Mit dem „Casals Forum“ eröffnet der neue Konzertsaal der Kronberg Academy. Der nach dem berühmten Cellist, Komponist und Dirigent Pablo Casals benannte Saal ist besonders auf die Erfordernisse der Kammermusik ausgelegt und wird „in Form und Größe einzigartig in Europa sein“, wie es vonseiten der Kronberg Academy heißt. Rund 550 Zuhörerinnen und Zuhörer werden dort Platz finden, die Bühne bietet Platz für bis zu 65 Musikerinnen und Musiker.2014 gewann das Berliner Büro Staab Architekten den ausgeschriebenen Architektur-Wettbewerb. Neben der Akustik, die etwa bei der Form des Saals und der Wände sowie bei Material und dessen Oberflächenstruktur berücksichtigt wurde, liege der Fokus auch auf einem entsprechenden Energiekonzept. Klimatisiert durch einen Eisspeicher könne der Saal CO2-neutral betrieben und die Energiekosten so um rund 50 Prozent reduziert werden. Ein weiteres Thema bei der Planung, nicht zuletzt verstärkt durch die Corona-Pandemie, sei auch die Entlüftung einer solchen Location gewesen. Auch hier habe man einen Sonderweg eingeschlagen, denn der Luftaustausch soll drei bis viermal pro Stunde und ohne störende Strömungsgeräusche stattfinden.Der Konzertsaal ist nur ein Teil des neuen Gebäudeensembles der Akademie am Kronberger Bahnhof. Parallel dazu entstehen ein angegliedertes Studienzentrum mit Unterrichts- und Übungsräumen für die Studiengänge der Kronberg Academy, der Carl-Bechstein-Saal mit 150 Plätzen sowie ein Kabinettsaal mit weiteren 50 Plätzen. Auch die Verwaltung und eine kleine Geigenbau-Schule sollen untergebracht werden.Simulation des Studien- und Verwaltungszentrums (rechts) und Casals Forum (hinten) © Staab Architekten / Kronberg AcademyAnlässlich der Eröffnung, und um die besondere Akustik des Saales zu präsentieren, ist Ende September ein Festival geplant. Den Auftakt am 24. September machen zwei Konzerte gespielt vom Chamber Orchestra of Europe, weitere Gäste sind das Barockorchester La Stagione & Friends, das Bridges-Kammerorchester sowie das hr-Sinfonieorchester. Darüber hinaus sind Auftritte vieler weiterer internationaler Künstlerinnen und Künstler geplant. Das Festival geht bis 3. Oktober; der Vorverkauf startet bereits am 1. Juni.