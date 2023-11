LeseEule: Veranstaltung für Kinder aller Schichten

Vom 13. November bis 3. Dezember findet die internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung unter dem Motto „Wunder Welt Natur“ im Römer statt. Über die Ausstellung hinaus gibt es ein breites Rahmenprogramm, das bis ins nächste Jahr reicht.



„Wunder Welt Natur“ ist das Motto der diesjährigen LeseEule vom 13. November bis 3. Dezember. „Die Natur ist wahrhaftig eine ‚Wunder-Welt‘! Sie ist voll von großen und kleinen Überraschungen, die darauf warten, entdeckt zu werden“, sagt Frankfurts Sozialdezernentin Elke Voitl (Die Grünen) zur diesjährigen Ausgabe. Neben der dreiwöchigen Kinder- und Jugendbuchausstellung, bei der circa 800 Bücher der vergangenen Monate in den Römerhallen ausgestellt werden, können sich Kinder und Jugendliche noch bis in den kommenden April bei Workshops, Filmvorführungen, Lesungen, Theaterstücken und weitere Veranstaltungen mit dem Thema auseinandersetzen.Beim Workshop „Expedition zum Ökosystem Korallenriff“ am 14. November geht es zum Beispiel in den Zoo, wo die Korallenriffe in den Aquarien genauer unter die Lupe genommen werden. Aber auch die Filme beschäftigen sich mit Themen rund um Natur. In „Das geheime Leben der Bäume“ erzählt Förster Peter Wohlleben Interessantes über das, was Bäume alles können. Bei der Ausstellung wie auch bei den Events ist es ein Anliegen der LeseEule, Kulturveranstaltungen in die verschiedenen Stadtteile zu bringen und diese Kindern aller sozialen Schichten zugänglich zu machen. Veranstaltet wird das Projekt vom Jugend- und Sozialamt Frankfurt am Main, der Stadtbücherei und dem Stadtschulamt Frankfurt.