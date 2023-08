Kulturverein feiert mit der Nachbarschaft

Bevor mit den Konzerten von Chouk Bwa & The Ångströmers und Takeshi's Cashew die neue Saison in der Brotfabrik beginnt, feiert der Kulturverein mit allen Mietern und Mieterinnen auf dem Gelände am Sonntag ein Sommerfest im Hof bei freiem Eintritt.