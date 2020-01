Urbane Subkultur

Nach den positiven Resonanzen der vergangenen Veranstaltungen, kommt das eintägige Blend Festival gemeinsam mit Sichtexot im Februar ins Alte Postlager nach Mainz. Unter anderem werden mehr als 30 Live-Acts den Gästen zwölf Stunden lang Live Shows bieten.

Das Blend Festival wurde 2017 gegründet und hat sich in den vergangenen Jahren mit diversen erfolgreichen Veranstaltungen fest in der urbanen Szene Frankfurts etabliert. Als 2018 auf dem Mercedes-Benz-Gelände das erste Blend Festival stattfand, war die Resonanz groß. Liebhaber und Liebhaberinnen der urbanen Subkultur – von Skateboarder*innen und Rapper*innen bis hin zu BMX-Fahrer*innen, Straßenkünstler*innen – sie alle kamen zusammen und boten ein vielfältiges Programm für die Besucherinnen und Besucher. Aufgrund der positiven Resonanz kommt es nun auch im Februar 2020 nach Mainz und feiert gemeinsam mit dem Mainzer Rap-Label Sichtexot ein eintägiges Blend-Spezial im Alten Postlager.© Blend Festival„Die industrielle Atmosphäre der Location hat nur auf ein Format wie das Blend Festival gewartet“, erklärt Victor Anta Muñoz, Geschäftsführer im Alten Postlager. Mehr als 30 Live-Acts bieten den Gästen zwölf Stunden lang Live Shows. Neben den Sichtexot-Künstlern sind weitere Rap-Szenegrößen, Producer und DJs Teil des Line-Ups. Internationale Streetart- und Graffiti-Künstler lassen die Besucherinnen und Besucher an der Entwicklung ihrer Werke teilhaben. In der hauseigenen Skate-Area finden moderierte Skateboard Contests in Kooperation mit dem Rollsportverein e.V. statt. Das Live Producer Battle rundet das Tagesprogramm ab. Das Skateboarden ist in diesem Bereich während der gesamten Dauer des Festivals möglich.Das JOURNAL FRANKFURT verlost 2 x 2 Tickets für das Blend Festival im Alten Postlager in Mainz am 1. Februar. Teilnahme bis zum 28.1. unter dem Kennwort „Blend". Zu dem Gewinnspiel geht es hier.