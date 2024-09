Tango und Daumenkinographie 

„Bändi meets …“, eine Konzertreihe von der Frankfurter Fabrik und der Frankfurter Finnish Tango Band Bändi, die in lockerer Folge Gäste einladen. Sonntag kommt der Daumenkino-Virtuose Volker Gerling. Das Journal sprach mit Thomas Salzmann.

Info

Thomas Salzmann ist Drummer bei dem Frankfurter Ensemble Bändi.



Info

Bändi meets Daumenkino mit Volker Gerling, Netzwerk Seilerei, 29. September, 20 Uhr, Eintritt: VVK 20€, AK 23€

Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, den von uns hoch geschätzten Berliner Daumenkinografen Volker Gerling zu unserer Reihe „Bändi meets ..." für einen ganz besonderen Abend einzuladen. Wir wollten schon immer etwas zusammen machen und nun hat es geklappt. Wir werden auch viele eigene noch nicht veröffentlichte Songs und Kompositionen spielen an diesem Abend. Es wird also ein spannender Abend für das Publikum und wir sind noch fleißig am proben und arrangieren. Die eigenen musikalischen Pretiosen aus der Bändi-Schmuckschatulle werden die wunderbar poetischen Geschichten von Volker Gerling kongenial ummanteln.Normalerweise sind wir ja bekannt und ausgezeichnet für eine neue und eigene Form des Finnischen Tangos, den wir schon über fünfzehn Jahre mit freudig spielen und mixen mit anderen Musikstilen wie Rumba, Humpaa, Blues und Klezmer. Die eigenen Kompositionen sind Songs im typischen Bändi-Weltmusik-Flow – liebevoll versponnene Songs mit Tiefe und Humor aus dem Singer-Songwriter-Himmel, charmante Love-Chansons mit Musette, Tango, Klezmer, Nu-Classic Anklängen und natürlich Finnischem Tango, immer getrieben von der Sehnsucht und der Suche nach dem Glück – weltmusikalisch geloopt auf englisch, französisch, spanisch, deutsch und finnisch. Oder auch die Friedrich Rückert-Neuvertonung von „Ich bin der Welt abhanden gekommen“.Das alles mit einer wunderbaren Besetzung neben Kristina Debelius (Gesang, Akkordeon), Tobi Frisch (Gesang, Geige, Glockenspiel, Perkussion) und mir (Gesang, Gitarre, Schlagzeug, Perkussion) mit der wunderbaren Pianistin Natalya Karmazin am Flügel, den feinen Klängen von Andrea Emeritzy an der Klarinette und dem Multiinstrumentalisten und Bassisten Markus Wach.Schaut man auf der Website von Volker Gerling vorbei, erklärt der Daumenkinograph da. „Ich blättere die Daumenkinos unter einer Videokamera ab, während ein Videobeamer die Bilder auf die Leinwand projiziert: Aus Daumenkino wird Daumenkino-Kino.“Genau so macht es Volker Gerling im Grunde auch an diesem Abend. Er erzählt aber auch sehr schön, poetisch und humorvoll die Geschichten hinter den fotografischen Daumenkinos von den Menschen, die er auf seinen jährlichen Wanderschaften getroffen und mit seiner Kamera porträtiert hat.Dies macht Volker Gerling mit einer wunderbaren einfachen Tiefe und Poesie und es ist schon sehr einzigartig und berührend wie er das macht. Und es funktioniert ja auch weltweit. Wer sich noch einen Eindruck vor dem Sonntag verschaffen möchte dem sei auch das Fratopia-Festival der Alten Oper empfohlen, wo Volker Gerling ebenso wie unser Bassist Markus Wach dieses Jahr zu Gast sind und wir vor zwei Jahren mit Bändi gerne waren.Wir spielen abwechselnde Parts von circa fünfzehn Minuten. Im letzten Block werden wir wieder etwas gemeinsam machen zu den Daumenkinos und mit er Musik. Was, das steht noch in den Sternen, wird aber wohl aus dem prallen Leben sein, wie immer bei „Bändi meets…“. Die poetische Stimmung dieses Abends werden wir weiterführen und es geht natürlich auch um das Geschichtenerzählen und das Leben und wie es spielt. Mal auf die daumenkinographische Weise mit Volker Gerling mit Bild und Film, mal musikalisch, textlich und klanglich durch unsere Musik. Ein Abend der wohl in dieser Form einzigartig verbunden sein wird und vielleicht einfach eine Sternstunde.